„Voi sfârși prin a muri sufocat”! Mesaj disperat al unui fotbalist care a fost coleg cu Ianis Hagi

La 27 de ani, un fost fotbalist Tony Kanalos, originar din Satu Mare, luptă cu un destin crud, având de înfruntat o boală care îi „macină” de mai bine de un an sistem muscular: scleroză laterală amiotrofică.

Remediul recomandat de specialiștii în neurologie îl reprezintă transplantul de celule stem, procedură medicală care costă 60.000 de euro. Tony nu are acești bani și fiecare zi care trece fără tratament înseamnă deteriorarea mușchilor. Riscul cel mare pentru Tony este să moară sufocat.

Tony a fost lovit brusc de boală. La un moment dat, două degete de la mâna stângă i s-au încleștat. A mers la un consult și i s-a spus că nu este nimic care să-l alarmeze.

„La finalul anului 2023, am făcut investigații, dar dacă medicii au spus că nu am nimic, m-am gândit că este fie de la frig, pentru că eram în luna noiembrie, fie că m-am lovit cine știe când. Doar jucam fotbal pe orice vreme…

Timpul a trecut și problemele s-au accentuat până ce degetele au paralizat și a început să mă doară spatele. Atunci am fost iar la medic, la un neurolog, care imediat ce mi-a văzut mâna și-a dat seama că lucrurile sunt grave. M-a internat și după trei săptămâni de investigații, CT, RMN, EMG, a dat verdictul: scleroză laterală amiotrofică. Asta se întâmpla în februarie 2024”, și-a spus Tony Kanalos povestea. Visul de a devenit fotbalist s-a stins. I-a luat locul dorința arzătoare de a trăi. A fost coleg de echipă la naționala U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu.

„Acum sunt abandonat”

A căutat și părerea altor specialiști. Același răspuns l-a primit de la neurologi din București, Satu Mare și Cluj, dar și de la specialiști din Viena (Austria) și Debrecin (Ungaria). Tratamentele pe care le-a făcut în țară nu au dat niciun rezultat. Nu au reușit nici măcar să țină boala pe loc. Din acest motiv, are nevoie permanent de un însoțitor, care acum este soția lui, Patricia (27 de ani), nevoită să renunțe la muncă. Cu ajutorul ei, Tony merge, mănâncă și se spală.

Pentru Tony și familia lui, de ceva timp a început cursa pentru a strânge banii necesari transplantului de celule stem, cei 60.000 de euro. Iar urgența este uriașă, așa că face un apel disperat să fie ajutat.

„Dacă sistemul muscular va ceda complet, voi sfârși prin a muri sufocat. De la gât în jos, tot corpul îmi este afectat, mai grav sau mai puțin grav. Aici, în România, îmi permit să fac doar terapii kineto, pentru că nu am bani și pentru fizioterapie, și pentru acupunctură. Pur și simplu nu avem bani…

Am încercat să iau legătura cu cei din lumea fotbalului, din care am făcut parte atâția ani. Nimeni nu-mi mai răspunde la telefon, nici cei de aici, nici cei din Ungaria… Doar câțiva foști colegi… Toată viața am făcut sport și acum sunt abandonat…”, oftează Tony, al cărui caz a fost prezentat pe larg de „Libertatea”. El a apelat la campanii pe TikTok, dar banii se strâng greu. Tony vrea cu ardoare să trăiască pentru fiul lui de șase ani.