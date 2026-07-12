Victorioasă la Wimbledon, Linda Noskova a dedicat succesul mamei sale, care murit în 2024

Linda Noskova s-a impus într-o manieră impresionantă (6-2, 5-7, 6-3) în finala împotriva Karolinei Muchova de la Wimbledon. În ciuda unui al doilea set ceva mai disputat, câștigat de Muchova, tânăra jucătoare a triumfat în prima sa finală de Grand Slam.

În prima finală de la All England Lawn Tennis and Croquet Club în care s-au înfruntat două jucătoare din Cehia, Linda Noskova a demonstrat un joc impresionant. Campioana nu a arătat că ar fi dominată de emoții. Ea a devenit a treia reprezentantă a Cehiei care se impune pe iarba de la Wimbledon în ultimii patru ani, după Marketa Vondrousova (2023) și Barbora Krejcikova (2024). În urma acestui succes, Noskova va urca pe locul al șaptelea mondial, cea mai bună clasare din carieră.

După finală, campioana i-a adus un omagiu mamei sale, decedată în 2024. „N-aş fi putut ajunge niciodată aici fără ea”, a spus jucătoarea de 21 de ani. La câteva minute după finală, ea a primit felicitări din partea preşedintelui ceh Petr Pavel, care a subliniat pe X că „rareori avem ocazia să urmărim o finală în care le susţinem sincer pe ambele jucătoare, de la primul până la ultimul punct”. De asemenea, premierul ceh Andrej Babis a calificat, la rândul său, finala drept „magnifică şi de neuitat”.

Noskova a irosit cinci mingi de meci în setul al doilea, ceea ce a făcut-o să declare la conferința de presă de după finală: „A fost dificil. Am simțit ca și cum mi s-ar fi blocat mâna. Picioarele nu se mișcau la fel de bine. Am încercat să rămân concentrată. Să fiu pozitivă. La ultima minge de meci, nici măcar nu am știut că era o minge de meci. Pur și simplu am rezistat. Ceea ce mi-a permis să merg până la capăt a fost faptul că nu am lăsat lucrurile să mă afecteze”.

Astăzi, la ora 18.00, se va disputa finala din proba masculină a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, între Jannik Sinner (Italia) și Alexander Zverev (Germania). Partida poate fi urmărită în România pe Eurosport.