Sorana Cîrstea s-a oprit în turul 3 la Wimbledon! Românca a cedat nervos și și-a jignit propriul staff: „Sunteți niște inutili toți!”

Parcursul Soranei Cîrstea la Wimbledon s-a încheiat în turul al treilea, după o înfrângere dramatică în fața cehoaicei Linda Noskova.

Jucătoarea din România, în vârstă de 36 de ani și cap de serie numărul 17, a cedat în fața favoritei numărul 9, Linda Noskova, în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7 (9), la capătul unui meci care a durat două ore și 18 minute. Sorana a fost foarte aproape de calificare, având inclusiv o minge de meci, însă adversara sa a reușit să revină și să obțină victoria.

Pentru prezența în turul al treilea la Wimbledon, Sorana Cîrstea va primi un premiu în valoare de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte în clasamentul WTA.

„Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”

Sorana Cîrstea și-a pierdut cumpătul în timpul meciului cu Linda Noskova din turul al treilea de la Wimbledon. În setul secund al partidei, jucătoarea din România a avut o reacție nervoasă, surprinsă de camerele de televiziune.

La scorul de 30-0 pentru sportiva din Cehia, în game-ul care avea să îi aducă acesteia al doilea set, Sorana s-a întors către loja sa și a rostit un mesaj dur la adresa celor din echipa sa: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”.

La Wimbledon, Sorana este însoțită de antrenorul Adrian Cruciat, unul dintre cei trei tehnicieni cu care colaborează în prezent, alături de Artemon Apostu-Efremov și Adrian Gavrilă. În loja sportivei s-a aflat și agentul său, Enric Molina, fost arbitru de tenis.