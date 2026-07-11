După eșecul cu Sinner, Djokovic a răspuns întrebării care stătea pe buzele tuturor. A fost ultimul său turneu?

Jannik Sinner s-a calificat în finala Wimbledon 2026 după o victorie clară în fața lui Novak Djokovic. Italianul s-a impus în trei seturi, 6-4, 6-4, 6-4, și va lupta duminică pentru trofeu împotriva lui Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros.

Djokovic: „Mi-ar plăcea să revin la Wimbledon!”

Succesul are o semnificație specială pentru Sinner, care și-a luat revanșa după înfrângerea suferită în fața lui Djokovic la Australian Open, la începutul anului. Pentru sârbul de 39 de ani, eliminarea în semifinale înseamnă încă o șansă ratată de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam al carierei.

După meci, Djokovic a fost întrebat dacă acesta a fost ultimul său Wimbledon. Întrebarea a venit firesc, având în vedere vârsta sa și faptul că a câștigat de șapte ori prestigiosul turneu londonez.

„Mi-ar plăcea să revin la Wimbledon, măcar încă o dată. Vom vedea!”, a admis Djokovic.

„Un palmares bun pentru alții. Nu suficient pentru mine!”

Întrebat despre parcursul său din acest sezon la turneele de Grand Slam, unde a disputat finala Australian Open și a ajuns până în semifinalele Wimbledon, Djokovic a declarat:

„Pentru 99% dintre jucători, acesta ar fi un palmares foarte bun. Pentru mine, este bun, dar nu suficient de bun, pentru că sunt, în același timp, binecuvântat și blestemat să fiu obișnuit cu cele mai înalte standarde în materie de rezultate și realizări. Într-un fel, mă lupt și cu mine însumi, încercând să-mi spun: 'Uite, este extraordinar că încă poți, așa cum îmi spun cei din jurul meu, să joci la un nivel atât de înalt și să-i împingi pe cei tineri la limită în lupta pentru titlurile de Grand Slam.'

Și este adevărat. Dar, în același timp, am întotdeauna cele mai mari așteptări de la mine însumi. Bineînțeles că sunt dezamăgit. Bineînțeles că am vrut să câștig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă forțez atât de mult. Tocmai am pierdut în fața unui jucător mai bun!”, a mai afirmat Djokovic.