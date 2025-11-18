O braziliancă o distruge pe Cristina Neagu, deși n-au fost niciodată colege: „Nu poţi face ce vrea un jucător anume”

Fosta jucătoare de handbal Cristina Neagu (37 de ani), retrasă din activitate de cinci luni, a fost pusă la zid și „executată” public de portarul brazilian Mayssa Pessoa (41 de ani). Cele două nu au împărțit vestiarul la CSM București, activând în perioade diferite la clubul deținut de Primăria Capitalei.

Mayssa Pessoa a activat la CSM București în perioada 2014-2016, contribuind la succesul istoric din 2016, când CSM a câștigat Liga Campiionilor. Atunci, Pessoa a apărat două lovituri de la 7 metri. În schimb, Neagu a venit la echipă în 2017, iar de atunci, CSM a ajuns o singură dată în Final Four-ul Ligii Campionilor, în 2018.

Despre Neagu, aleasă de patru ori (2010, 2015, 2016 și 2018) cea mai bună handbalistă a lumii, sud-americanca a spus că era individualistă și nu trăgea pentru echipă. Stilul Cristinei ar fi determinat plecarea jucătoarei Bella Gullden, cea care în 2018 s-a despărțit de echipă, după ce a refuzat prelungirea contractului.

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, ea nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a spus Mayssa Pessoa, potrivit as.ro.