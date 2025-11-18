search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O braziliancă o distruge pe Cristina Neagu, deși n-au fost niciodată colege: „Nu poţi face ce vrea un jucător anume”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fosta jucătoare de handbal Cristina Neagu (37 de ani), retrasă din activitate de cinci luni, a fost pusă la zid și „executată” public de portarul brazilian Mayssa Pessoa (41 de ani). Cele două nu au împărțit vestiarul la CSM București, activând în perioade diferite la clubul deținut de Primăria Capitalei.

Cristina Neagu avea o aruncare în forță
Cristina Neagu avea o aruncare în forță

Mayssa Pessoa a activat la CSM București în perioada 2014-2016, contribuind la succesul istoric din 2016, când CSM a câștigat Liga Campiionilor. Atunci, Pessoa a apărat două lovituri de la 7 metri. În schimb, Neagu a venit la echipă în 2017, iar de atunci, CSM a ajuns o singură dată în Final Four-ul Ligii Campionilor, în 2018.

Despre Neagu, aleasă de patru ori (2010, 2015, 2016 și 2018) cea mai bună handbalistă a lumii, sud-americanca a spus că era individualistă și nu trăgea pentru echipă. Stilul Cristinei ar fi determinat plecarea jucătoarei Bella Gullden, cea care în 2018 s-a despărțit de echipă, după ce a refuzat prelungirea contractului.

Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, ea nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a spus Mayssa Pessoa, potrivit as.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare, întrerupte temporar
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
fanatik.ro
image
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan din cauza a două declarații
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Carmen are 94 de ani și încă lucrează ca fotomodel. A apărut de curând pe coperta Vogue
antena3.ro
image
A supraviețuit dezastrului de la Cernobîl, dar a murit într-un atac rusesc. Cine a fost Natalia Hodemciuk
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci la ora 7.00 dimineața ca să menții căldura în casă toată ziua
playtech.ro
image
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Supărat pe Bolojan, Emil Boc a avut nevoie de „deep relaxation” cu fete asiatice. S-a dus direct la un spa de lux după ședința tensionată de la Guvern FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni din cauza unei declarații care l-a supărat pe Nicușor Dan
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?