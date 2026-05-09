Campioana Inter defilează în Italia. Repetiție perfectă înainte de finala Cupei pentru echipa lui Cristi Chivu

Inter a disputat sâmbătă seară prima partidă din postura postura de campion al Italiei. Băieții lui Cristi Chivu nu s-au culcat pe o ureche și au trecut la pas de Lazio (3-0), echipă pe care o vor întâlni în finala Cupei Italiei peste patru zile.

A fost o repetiție perfectă pentru Inter, chiar pe Olimpico din Roma, locul de disputare a ultimului act al Cupei Italiei. La primul sezon ca antrenor al marii echipe peninsulare, Cristi Chivu are toate premisele pentru a realiza eventul, după demonstrația de forță din această seară.

Vizită la Vatican și succes clar la Roma

După vizita de la Vatican, acolo unde au fost primiți de Papa Leon al XIV-lea, Inter s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Lazio, după ce a deschis scorul foarte repede, în minutul 6 al întâlnirii, prin Marcus Thuram, apoi a punctat prin Lautaro Martinez (39) și Mhkhitaryan (76). Gazdele au avut și un eliminat, Romagnoli, în minutul 56.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter defilează în Serie A, ajungând la 85 de puncte în 36 de etape, aflându-se la 15 ”lungimi” de Napoli și 17 de Juventus.