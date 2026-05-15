Italienii sunt fascinați de Chivu! Românul a intrat, fără dar și poate, în elita antrenorilor europeni: „Ca marii Guardiola și Luis Enrique!”

La începutul aventurii sale pe banca lui Inter Milan, numirea lui Cristi Chivu a fost considerată de mult un pariu riscant. Fiecare pas al românului era atent analizat, iar rezultatele slabe erau imediat criticate.

Totul s-a schimbat însă după un sezon spectaculos, în care Inter a cucerit atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei. Succesul echipei l-a transformat rapid pe Chivu într-unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul italian.

Comparat cu Guardiola și Luis Enrique

Italienii au lăudat stilul de joc construit de român și modul în care a schimbat aparența echipei într-un timp foarte scurt. Jurnaliștii de la Tuttosport au analizat tactica folosită de Chivu și au remarcat felul în care jucătorii săi se adaptau ușor în teren, controlau ritmul meciurilor și profitau rapid de vulnerabilitățile adversarilor.

După sezonul reușit, italienii au ajuns să îl compare pe tehnicianul român cu antrenori celebri precum Pep Guardiola și Luis Enrique.

„Așa cum fac marii antrenori, Guardiola și Luis Enrique mai presus decât oricare, Chivu a cultivat o echipă plină de jucători versatili!”, au transmis oamenii de presă din Peninsulă.

Principalul obiectiv al lui Chivu, pentru sezonul viitor

După succesul avut în competițiile din Italia, Cristi Chivu se gândește deja la sezonul următor și la obiectivul mare al lui Inter Milan: câștigarea Liga Campionilor UEFA.

Presa italiană scrie că antrenorul român vrea să aducă un mijlocaș puternic și agresiv, care să controleze jocul echipei. Jucătorul dorit de Inter ar fi Manu Koné, legitimat în prezent la AS Roma.