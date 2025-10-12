search
Valentin Vacherot, discurs în lacrimi, după ce a obținut titlul la Shanghai. Și-a învins vărul în finală

0
0
Publicat:

Valentin Vacherot a dat lovitura carierei și a scris istorie în tenis. Jucătorul din Monaco, care ocupa locul 204 mondial, a reușit o performanță uriașă. A câștigat Mastersul de la Shanghai, deși a pornit turneul din calificări.

Valentin Vacherot a cucerit titlul la Shanghai Foto/Getty Images
Valentin Vacherot a cucerit titlul la Shanghai Foto/Getty Images

În finală, sportivul de 26 de ani l-a învins chiar pe vărul său, Arthur Rinderknech, într-un meci plin de emoții. La final, Vacherot a izbucnit în lacrimi și a spus că totul i se pare un vis: „Nu-mi vine să cred ce am realizat”.

Până acum, numele lui Vacherot era aproape necunoscut în lumea tenisului, însă succesul de la Shanghai l-a transformat peste noapte într-o adevărată senzație.

Parcurs de poveste la Shanghai

După ce a trecut de calificări cu două meciuri grele, câștigate în trei seturi, jucătorul din Monaco a reușit o serie incredibilă de victorii. Pe rând, i-a eliminat pe Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Holger Rune și chiar Novak Djokovic, ajungând pentru prima dată în cariera lui într-o finală ATP.

Până acum, Vacherot nu ajunsese nici măcar într-o optime de finală la un turneu important, așa că simpla calificare în ultimul act era deja o realizare uriașă.

Dar povestea nu s-a oprit acolo. În finală, Vacherot s-a duelat chiar cu vărul său, Arthur Rinderknech, și s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-3, completând una dintre cele mai mari surprize din tenisul mondial. Un rezultat la care, după cum a spus chiar el, nici nu îndrăznea să viseze acum două săptămâni, când era la un pas să fie eliminat în calificări.

În lacrimi la festivitatea de premiere: „E ireal!”

E doar de plâns. E ireal ce s-a întâmplat. Habar n-am ce se întâmplă acum. Nu sunt într-un vis? E o nebunie. Sunt atât de fericit de performanța mea din ultimele două săptămâni. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la cariera mea de la început. E foarte greu că trebuie să existe un singur învins astăzi.

Cred că sunt doi câștigători astăzi. O familie care a câștigat. Pentru tenis, povestea e pur și simplu ireală. Aș vrea să existe doi câștigători. Din păcate, e doar unul. Cât despre mine, sunt foarte fericit că sunt eu!", a spus Vacherot, la festivitatea de premiere.

loading Se încarcă comentariile...
