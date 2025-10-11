Novak Djokovic, înfrângere greu de digerat. Adversarul său scrie una dintre cele mai frumoase pagini din istoria tenisului

Novak Djokovic s-a oprit în semifinale la Shanghai, deși avea un culoar perfect pentru un nou titlu major, având în vedere că imbatabilii Sinner și Alcaraz nu au participat la turneul asiatic. Însă sârbul a pierdut în fața lui Valentin Vacherot, protagonistul uneia dintre cele mai frumoase povești din istoria tenisului.

Finalistul turneului Masters de la Shanghai, aflat pe locul 204 ATP înaintea competiției chineze, a trecut astăzi cu 6-3, 6-4 de Novak Djokovic, profitând și de problemele de la spate ale adversarului său. Monegascul, ieșit încă din primul tur la turneul precedent - un challenger obscur - a pornit din calificări și a bifat o săptămână fabuloasă. A trecut de nume mari, ca Tallon Griekspoor, Tomas Machac, Alexander Bublik și Holger Rune (locul 11 ATP), reușind astăzi prima lui victorie din carieră în fața unui jucător de top 10 ATP.

Vacherot, salt impresionant în clasamentul ATP

Valentin Vacherot a devenit cel mai slab clasat jucător care a ajuns vreodată în finala unui turneu Masters 1000. El și-a asigurat intrarea pentru prima oară în carieră în top 100 ATP, începând de luni, situându-se acum locul 58 în clasamentul LIVE ATP. Iar dacă se va impune în finala de duminică, va ajunge pe locul 39 ATP, realizând unul dintre cele mai mari salturi din toate timpurile în tenisul mondial, fie că vorbim despre cel masculin, fie feminin.

Tenismenul de 26 de ani își va afla astăzi adversarul din finală, vărul său, Arthur Rinderknech, urmând să-l întâlnească în a doua semifinală pe rusul Daniil Medvedev.