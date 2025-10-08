Sorana Cîrstea a evitat la mustață umilința și a fost aproape de revenirea sezonului. Retragerea din circuit, tot mai îndepărtată

Jucătoarea româncă de tenis Sorana Cîrstea a părăsit astăzi turneul WTA 1.000 de la Wuhan, eliminată în turul secund de chinezoaica Shuai Zhang (36 de ani, 142 WTA). Beneficiară a unui wild card, asiatica trecuse în primul tur de un cap de serie, americanca Emma Navarro (24 de ani, 14 WTA).

După mai bine de două ore de joc, Zhang a învins-o pe Cîrstea în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4 (AICI, statistica partidei). La scorul de 5-0 pentru rivală în setul trei, „Sori” a salvat cu serviciul o minge de 6-0, evitând in extremis gustul amar produs de un set pierdut la 0. Apoi, a înșirat alte trei game-uri la rând câștigătoare și n-a fost departe să întoarcă soarta duelului. A servit la 4-5, când chinezoaica i-a făcut break.

Jucătoarea născută la Târgoviște revine acasă cu un premiu de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA și rămâne cu satisfacția unui set câștigat la 0 în primul tur, cu letona Jelena Ostapenko (28 de ani, 25 WTA), 6-0, 2-1, scor la care adversara a abandonat.

Zhang conduce cu 4-1 în meciurile directe

A fost al cincilea meci direct între cele două sportive. În perioada 2018-2022, în cele patru dispute precedente, Sorana s-a impus doar în 2021, la turneul de la Strasbourg, disputat pe zgură. Shuai a triumfat o dată în 2018 și de două ori în 2022.

Sorana Cîrstea, care a anunțat că 2025 ar putea fi ultimul sezon în circuitul WTA, ocupă momentan locul 58 mondial, iar clasamentul din acest moment îi permite să pătrundă direct pe tabloul principal la cele patru turnee de Mare Șlem (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open), unde premiile din primul tur sunt consistente. Astfel, decizia privind retragerea ar putea fi amânată de „Sori” pentru 2026.

La turneul din China intră astăzi în concurs și cealaltă româncă, Jaqueline Cristian (27 de ani, 48 WTA), care are meci, de la ora 15:30, cu kazaha Elena Rybakina (26 de ani, 9 WTA).