search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Fostul jucător de tenis Sergiy Stakhovsky a participat la lovitura de geniu care i-a distrus bombardierele lui Vladimir Putin. Operațiunea Pânză de Păianjen rescrie istoria războaielor

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sergiy Stakhovsky (39 de ani) luptă în trupa de comando „Alpha” a Ucrainei, care a izbutit să producă o daună de ordinul miliardelor de dolari mașinăriei de război rusești a lui Vladimir Putin.

Sergiy Stakhovsky, de pază cu mitraliera în mâini
Sergiy Stakhovsky, de pază cu mitraliera în mâini

Sportivul, care a rămas în istorie pentru victoria asupra lui Roger Federer la Wimbledon, a luat arma în mână încă din 2022, de la primele ore ale conflictului armat declnașat de Moscova. A lăsat în urmă faptul că a avut o carieră de succes în tenis.

Sergiy Stakhovsky a dezvăluit pentru „The Sun” rolul avut la magistrala lovitură care a făcut praf prețioasa flotă de bombardiere a lui Vladimir Putin. S-a numit Operațiuni Spiderweb. Abilul contingent a pus în aplicare și Operațiunea Pânză de Păianjen, un atac fulminant cu drone care l-a umilit pe Putin.

Fostul sportiv estimează că atacul a costat Rusia 7 miliarde de dolari (5,2 miliarde de lire sterline) și a fost produs de doar 117 drone. Strategia secretă cu drone - planificat timp de 18 luni - a vizat patru aerodromuri din interiorul Rusiei.

Fostul sportiv a declarat pentru United24: „Acestea sunt operațiuni de nivel înalt. Este întotdeauna satisfăcător să citești panica produsă pe canalele rusești pro-război. Te face să zâmbești”.

Sergiy nu le-a rămas dator celor care le-au plâns de milă rușilor

Sergiy, care la o ediție a turneului de la București s-a duelat în 2014 cu Patrick Ciorcilă, i-a criticat cu fiecare ocazie sportivii care nu au apărat decizia Wimbledon și a altor turnee de a-i interzice pe ruși și pe bieloruși să participe.

De asemenea, ucraineanul l-a condamnat pe antrenorul echipei Napoli, campioana Italiei, Antonio Conte, pentru că „nu a înțeles situația”, după ce acesta a declarat că îi simpatizează pe sportivii ruși.

Italianul a precizat că este „trist” și „nedrept” faptul că unor ruși li s-a interzis să participe la competiții sportive - cum ar fi echipa națională masculină de fotbal, care a concurat pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022.

De asemenea, l-a criticat pe Rafael Nadal, care a spus că interdicția a fost „foarte nedreaptă” și că „nu a fost vina legat de ceea ce s-a întâmplă în acest moment cu războiul”. Sergiy i-a scris direct lui Nadal pe Twitter: „Rafa, am concurat împreună. Am jucat unul împotriva celuilalt în circuit. Te rog, spune-mi, este corect ca jucătorii ucraineni să nu se poată întoarce acasă?”.

În alte tweet-uri, Stakhovsky a comentat sarcastic: „Găsește cineva un citat în care jucătorii ruși sau belaruși condamnă invazia din Ucraina?”.

Totodată, a intrat în dialog și cu americanul John Isner, care, la fel ca alții, le plângea de milă sportivilor ruși.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională
fanatik.ro
image
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
playtech.ro
image
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a vândut pizza lângă Bari
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Și-au aflat pedeapsa, după ce au fost prinse că au furat din aeroport
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Judecătorii au stabilit data execuției Christei Pike! Aceasta este singura femeie de pe coridorul morții din Tennessee
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Un nou tip de permis de conducere. Proiect de lege pentru posesorii de trotinete și biciclete electrice
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Amal Clooney s-a tuns! Adio, bucle romantice. Cum arată soția lui George Clooney după transformare

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani