Fostul jucător de tenis Sergiy Stakhovsky a participat la lovitura de geniu care i-a distrus bombardierele lui Vladimir Putin. Operațiunea Pânză de Păianjen rescrie istoria războaielor

Sergiy Stakhovsky (39 de ani) luptă în trupa de comando „Alpha” a Ucrainei, care a izbutit să producă o daună de ordinul miliardelor de dolari mașinăriei de război rusești a lui Vladimir Putin.

Sportivul, care a rămas în istorie pentru victoria asupra lui Roger Federer la Wimbledon, a luat arma în mână încă din 2022, de la primele ore ale conflictului armat declnașat de Moscova. A lăsat în urmă faptul că a avut o carieră de succes în tenis.

Sergiy Stakhovsky a dezvăluit pentru „The Sun” rolul avut la magistrala lovitură care a făcut praf prețioasa flotă de bombardiere a lui Vladimir Putin. S-a numit Operațiuni Spiderweb. Abilul contingent a pus în aplicare și Operațiunea Pânză de Păianjen, un atac fulminant cu drone care l-a umilit pe Putin.

Fostul sportiv estimează că atacul a costat Rusia 7 miliarde de dolari (5,2 miliarde de lire sterline) și a fost produs de doar 117 drone. Strategia secretă cu drone - planificat timp de 18 luni - a vizat patru aerodromuri din interiorul Rusiei.

Fostul sportiv a declarat pentru United24: „Acestea sunt operațiuni de nivel înalt. Este întotdeauna satisfăcător să citești panica produsă pe canalele rusești pro-război. Te face să zâmbești”.

Sergiy nu le-a rămas dator celor care le-au plâns de milă rușilor

Sergiy, care la o ediție a turneului de la București s-a duelat în 2014 cu Patrick Ciorcilă, i-a criticat cu fiecare ocazie sportivii care nu au apărat decizia Wimbledon și a altor turnee de a-i interzice pe ruși și pe bieloruși să participe.

De asemenea, ucraineanul l-a condamnat pe antrenorul echipei Napoli, campioana Italiei, Antonio Conte, pentru că „nu a înțeles situația”, după ce acesta a declarat că îi simpatizează pe sportivii ruși.

Italianul a precizat că este „trist” și „nedrept” faptul că unor ruși li s-a interzis să participe la competiții sportive - cum ar fi echipa națională masculină de fotbal, care a concurat pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022.

De asemenea, l-a criticat pe Rafael Nadal, care a spus că interdicția a fost „foarte nedreaptă” și că „nu a fost vina legat de ceea ce s-a întâmplă în acest moment cu războiul”. Sergiy i-a scris direct lui Nadal pe Twitter: „Rafa, am concurat împreună. Am jucat unul împotriva celuilalt în circuit. Te rog, spune-mi, este corect ca jucătorii ucraineni să nu se poată întoarce acasă?”.

În alte tweet-uri, Stakhovsky a comentat sarcastic: „Găsește cineva un citat în care jucătorii ruși sau belaruși condamnă invazia din Ucraina?”.

Totodată, a intrat în dialog și cu americanul John Isner, care, la fel ca alții, le plângea de milă sportivilor ruși.