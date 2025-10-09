Irina Begu se retrage temporar din tenis. Jucătoarea a ieșit din Top 100 mondial și îi este tot mai greu să revină în vârf

Irina-Camelia Begu (35 de ani) urmează calea deschisă de alte jucătoare din circuitul feminin, precum rusoaica Daria Kasatkina, și își ia o pauză mai mare de la tenis, simțindu-se uzată fizic și psihic de anii petrecuți în circuit.

Este vorba despre o retragere temporară, care nu se știe dacă va avea parte de o revenire. Sportiva spune că are musai nevoie de această pauză, după ce și-a ascultat corpul.

Jucătoarea născută în București a anunțat pe contul său de Instagram că renunță pentru o vreme la „sportul alb”.

Begu se află pe locul 121 în lume nu a precizat cât de lungă va fi această pauză. Poziția în clasament nu-i permite să se califice automat pe tabloul principal la marile turnee de Mare Șlem.

Aflată în circuitul profesionist feminin din 2006, Begu a ocupat cea mai bună poziție a carieriei în anul 2016, locul 22.