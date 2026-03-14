Se schimbă Superliga? LPF pregătește un nou format al campionatului intern. Se dorește introducerea unei a treia grupe

Superliga ar putea prelua modelul de organizare folosit în campionatul Greciei.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, a spus că actualul format al competiției are prea multe meciuri într-un sezon. Din acest motiv, oficialii se gândesc la o schimbare a sistemului de desfășurare.

„Pentru campionatul României și pentru fotbalul românesc, formatul actual, care presupune atât Cupa României, cât și Superliga și cupele europene, înseamnă multe meciuri pe sezon. Echipele din play-off au 40 de meciuri într-un campionat, la care adăugăm meciurile din Cupa României și din cupele europene.

Deci pot înțelege că există o stare de oboseală. Ceea ce trebuie să facem este să ne gândim pentru sezoanele următoare, dacă, păstrând structura actuală a competiției, cu play-off, play-out și cu înjumătățirea punctelor, se pot găsi soluții pentru a reduce puțin numărul de meciuri. Pot exista astfel de variante. Probabil o să le discutăm în perioada următoare!”, a declarat Justin Ștefan, conform GSP.

Se prezintă o variantă de format clară

Justin Ștefan se gândește să abordeze un sistem care să nu impacteze contractul de drepturi TV pe care se desfășoareă, în prezent, competiția internă a României.

„Este clar că se poate împărți play-off-ul în două, cu un play-off format din 4 echipe, iar următoarele 4 să joace pentru ultimul loc de cupă europeană, în timp ce restul vor lupta pentru salvarea de la retrogradare. Asta ar permite reducerea numărului de meciuri, ar elibera câteva date din calendar și ai proteja atât cluburile, cât și jucătorii.

Nu ar fi mult mai puține meciuri. Numărul minim de meciuri garantat în contract este mai mic decât cel pe care l-ar determina această schimbare de structură. Repet, vom vedea dacă nu cumva avem soluții să reducem numărul de jocuri, dar fără a nemulțumi deținătorul de drepturi și fără a afecta structura actuală a campionatului. Chiar dacă, la un moment dat, ți-ai dori o revenire la un sistem cu 16 sau 18 echipe, clasic, tur-retur, acum este un format fericit pentru toată lumea.

Ai o competitivitate mai mare prin acest split - sezon regular, play-off, play-out -, crești suspansul prin împărțirea punctelor la 2. Nu ne dorim o schimbare a structurii actuale, dar să vedem dacă nu cumva putem găsi o structură prin care să eliberăm câteva date!”, a mai explicat Justin Ștefan.

Format Grecia vs. Format România

Dacă România ar adopta acest format, Superliga ar funcționa asemănător campionatului din Grecia. Campionatul ar avea 14 echipe, care ar juca 26 de etape în sistem tur-retur. După încheierea sezonului regulat, clasamentul s-ar împărți în trei grupe, însă fără înjumătățirea punctelor, așa cum se întâmplă în prezent în România.

Primele patru echipe ar intra în play-off și s-ar lupta pentru titlu și pentru locurile de cupe europene (Liga Campionilor, Liga Europa și Conference League). Următoarele patru clasate ar forma o altă grupă, din care s-ar decide ultima echipă calificată în preliminariile Conference League. În același timp, ultimele șase formații ar juca în play-out, unde s-ar stabili cele două echipe care retrogradează.

Sistemul Superligii în prezent

16 echipe;

30 de runde, tur-retur;

punctele se înjumătățesc la finalul sezonului regular;

locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape);

locurile 7-16 continuă în play-out (manșă unică, în total 9 etape);

locul 1 din play-off participă în calificările Ligii Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off în Conference League;

locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League;

locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile 7 și 8 din play-out joacă baraj cu locurile 3 și 4 din Liga 2.

Sistemul cu 12 echipe, tăiat de pe lista de posibilități

Anul trecut, președintele LPF, Gino Iorgulescu, a propus o variantă diferită de organizare a campionatului. În opinia sa, pentru a crește nivelul competiției, Liga 1 ar trebui să fie formată din doar 12 echipe. În schimb, Justin Ștefan susține o altă abordare și vede lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

„Nu cred că este o inițiativă fezabilă, cea cu 12 echipe. Înțeleg argumentele: concentrarea valorii, eliberarea mai multor date din calendar, o împărțire a grilei de drepturi TV favorabilă cluburilor. Dar sunt câteva impedimente, legate de reducerea drastică a numărului de jocuri - 192 de meciuri ar presupune acest sistem, apoi vei avea și o problemă cu retrogradarea și promovarea.

A comprima de la 16 la 12 echipe înseamnă să trimiți mai multe formații în Liga a 2-a, lucru cu care astăzi FRF și cluburile participante în Liga 1 nu ar fi de acord. Este un format care, chiar dacă are argumente pozitive, nu cred că practic poate fi pus în desfășurare!”, și-a încheiat discursul Justin Ștefan, conform GSP.