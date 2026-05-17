Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
FIESTA în Bănie după 35 de ani! Universitatea Craiova este campioana României. Meci NEVEROSIMIL cu U Cluj, 5-0

Universitatea Craiova este campioana sezonului 2025/2026 din Superliga! Oltenii s-au impus în fața celor de la U Cluj, 5-0,  într-un meci de-a dreptul distrugător, din etapa cu numărul 9 din play-off-ul competiției interne.

Universitatea Craiova, campioană în Superliga Foto/Facebook @universitateacraiova
A fost al doilea duel cu miză uriașă între cele două formații în doar câteva zile. Miercuri, Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după finala cu aceiași ardeleni, decisă la loviturile de departajare, 0-0 (6-5 d.l.d.). De această dată, însă, presiunea a fost una uriașă, sub privirile unui Oblemenco plin de suporteri „flămânzi” pentru titlu - 27.810 de fani sunt prezenți la meci, dintre care doar 344 suporteri U Cluj.

2 goluri pentru Craiova în primele 8 minute. U Cluj a rămas în 10 oameni

Oltenii au făcut o primă repriză excelentă și i-au condus cu 2-0 pe ardeleni, după doar 8 minute de joc. Scorul a fost deschis rapid de David Matei, cu un șut precis din careu, iar Assad Al Hamlawi a dublat avantajul după o acțiune individuală pornită de la mijlocul terenului.

Băieții lui Filipe Coehlo au continuat să pună presiune și au mai avut ocazii importante prin Matei și Anzor, în timp ce Carlos Mora a salvat un gol aproape sigur pe poarta Craiovei. Problemele lui U Cluj s-au agravat înainte de pauză, când Oucasse Mendy a fost eliminat după al doilea cartonaș galben, lăsându-și echipa în inferioritate numerică pentru repriza secundă.

U Cluj nu a avut șanse nici în repriza secundă

Dublă pentru Al Hamlawi, la doar trei minute după startul reprizei secunde. Atacantul a dus scorul la 3-0, după un gol înscris cu călcâiul din centrarea lui Teles. În minutul 59, Universitatea Craiova a pus capăt rapid speranțelor oaspeților. Anzor a majorat scorul după o eroare colosală a lui Coubiș. A înscris și Luca Băscanu din pasa lui Nsimba, doi jucători introduși pe parcurs de către tehnicianul portughez. Oltenii și-au păstrat ritmul până în ultimul moment, 5-0 la final și sărbătoare mare, atât pe teren, cât și în tribune!

Echipele de start:

UNIVERSITATEA CRAIOVA (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram;

Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim;

Antrenor: Filipe Coelho.

U CLUJ (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic;

Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, A. Trică;

Antrenor: Cristiano Bergodi.

