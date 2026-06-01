Trump dorește înghețarea conflictului din Ucraina înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie din SUA

Kievul se așteaptă la o implicare politică masivă a Casei Albe în lunile următoare. Oficialii ucraineni cred că administrația Trump va încerca să „calmeze” conflictul de pe front pentru a securiza majoritatea republicană în Congres.

Statele Unite ar putea încerca o deescaladare rapidă sau o „liniștire” a frontului din Ucraina înainte de alegerile parlamentare parțiale (mid-terms) din 3 noiembrie, susțin surse guvernamentale de la Kiev, citate de publicația RBC-Ucraina. Administrația de la Washington este așteptată să își intensifice presiunile diplomatice, fiind luată în calcul inclusiv o înghețare a conflictului pe actualele aliniamente, în schimbul unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Calculul electoral de la Washington și presiunea pe Congres

Conform unor surse din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, Donald Trump ar dori să pună capăt fazei acute a războiului înainte de votul din toamnă. Miza este strict internă: riscul ca Partidul Republican să piardă controlul asupra Congresului american.

„Presupunem că americanii intenționează să potolească situația înainte de alegerile lor din toamnă. Atmosfera tensionată din campania electorală îl poate împinge pe Trump spre pași mult mai decisivi pentru a obține un progres rapid în dosarul ucrainean,” a declarat o sursă din administrația prezidenială ucraineană.

Deși contactele diplomatice dintre Kiev și oficialii administrației Trump rămân constante, succesul unui astfel de scenariu, considerat de unii oficiali ucraineni drept o opțiune „încă foarte bună”, dacă include garanții solide de securitate, depinde în mod critic de evoluția din teren și de disponibilitatea Moscovei de a-și revizui pretențiile.

Rolul lui Marco Rubio

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a reafirmat disponibilitatea Washingtonului de a media un acord. Declarațiile au venit în contextul unui atac masiv al Rusiei asupra Kievului și a avertismentelor Moscovei privind noi lovituri asupra capitalei.

Rubio a discutat telefonic cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov – care ceruse anterior Washingtonului să își evacueze diplomații din Kiev – și a subliniat că SUA sunt „pregătite” să faciliteze finalul războiului când va exista o fereastră de oportunitate.

Totuși, într-o intervenție anterioară, Rubio a recunoscut cu realism că negocierile sunt blocate. SUA nu sunt interesate de „cicluri nesfârșite de întâlniri” fără rezultate concrete. Casa Albă consideră că războiul nu se va încheia cu o victorie militară absolută a niciuneia dintre părți, ci printr-un compromis negociat.

Rubio a respins speculațiile conform cărora Washingtonul ar exercita presiuni asupra Kievului sau Moscovei pentru a adopta anumite poziții rigide.

Reacția Kievului

De Ziua Memorială (Memorial Day), președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de mulțumire poporului american, amintind că agresiunea Rusiei nu vizează doar Ucraina, ci „o Europă liberă, democratică și unită”. Zelenski a subliniat că rolul SUA trebuie să fie unul de leadership, America fiind statul „de care Rusia se teme”, și a insistat că războiul trebuie să se încheie „într-un mod demn”.

În paralel cu așteptarea unui feedback de la Washington privind formatul negocierilor, Kievul își intensifică eforturile diplomatice și pe continentul european. Conștient de blocajul din relația directă americano-rusă, guvernul ucrainean analizează extinderea formatului de negociere.

Se dorește implicarea directă a marilor puteri europene – Marea Britanie, Franța și Germania (formatul E3), în condițiile în care formatele anterioare de dialog (desfășurate la Abu Dhabi sau Geneva) nu au mai dat roade, iar eficiența unei medieri exclusiv americane este privită cu un scepticism prudent la Kiev.