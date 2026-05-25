search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

S-a terminat play-off-ul în Superligă. Rapid a primit campioana în Giulești

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Rapid termină în genunchi play-off-ul, remizând pe teren propriu (scor 0-0) cu echipa de rezerve a Universității Craiova, venită în postură de campioană. Gruparea giuleșteană rămâne cu o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo, în prima etapă (au urmat 6 eșecuri și 3 remize), și termină pe locul 5, cu 34 de puncte.

Marian Aioeni, la încălzire FOTO Facebook FC Rapid
Marian Aioeni, la încălzire FOTO Facebook FC Rapid

Tensiunea a fost la cote ridicate în Giulești. Fanii l-au înjurat pe portarul Marian Aioanei, selecționat la națională de Gică Hagi. La Rapid se schimbă linii, Costel Gâlcă urmând să-i lase locul lui Daniel Pancu.

În Giulești a fost prezent și Ionel Ganea, fost atacant la ambele formații (1996-1998 la olteni și în 1999 la Rapid). Cu Rapid, „Ganezul” a ieșit campion, cu Mircea Lucescu pe bancă.

În vara anului 1998 a ajuns la Gloria Bistrița, pentru care în turul campionatului 1998-1999 a marcat 17 goluri. În pauza de iarnă s-a transferat la Rapid, pentru care a marcat alte 11 goluri, totalul de 28 aducându-i titlul de golgheter al Diviziei A. 

Stabilit la Făgăraș, Ionel Ganea (52 de ani) s-a aflat luni seară la prima apariție publică după accidentul auto în care și-a pierdut viața fiul său.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
gandul.ro
image
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
mediafax.ro
image
CFR Cluj joacă tare! Cum îi blochează lui Daniel Pancu trecerea la Rapid
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
digisport.ro
image
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, împlinesc 14 ani de relație. Actrița a transmis un mesaj emoționant
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Cum au dispărut 15.000 de lei din telefonul unui client urcat într-un taxi din București. Ce trebuie să faci imediat dacă păţeşti aşa ceva
playtech.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Încă un drum expres între două mari orașe din sudul României. Va asigura și conexiunea cu Autostrada A7
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
digisport.ro
image
Sentință dură pentru pompierul care a vrut să își ardă soția de vie. Gestul extrem făcut după proces
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Avem NOUA LEGE a salarizării. Dispar 87 de sporuri, anvelopa scade cu 10%. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Primă de 1.000 de lei de la stat. Documente necesare și unde se depun
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Horoscop marți, 26 mai. Vin bani și oportunități pentru 2 nativi norocoși
click.ro
image
Valeriu Gheorghiță a împlinit 44 de ani. Mesajul emoționant al soției sale, Monica Bîrlădeanu
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică