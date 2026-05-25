S-a terminat play-off-ul în Superligă. Rapid a primit campioana în Giulești

Rapid termină în genunchi play-off-ul, remizând pe teren propriu (scor 0-0) cu echipa de rezerve a Universității Craiova, venită în postură de campioană. Gruparea giuleșteană rămâne cu o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo, în prima etapă (au urmat 6 eșecuri și 3 remize), și termină pe locul 5, cu 34 de puncte.

Tensiunea a fost la cote ridicate în Giulești. Fanii l-au înjurat pe portarul Marian Aioanei, selecționat la națională de Gică Hagi. La Rapid se schimbă linii, Costel Gâlcă urmând să-i lase locul lui Daniel Pancu.

În Giulești a fost prezent și Ionel Ganea, fost atacant la ambele formații (1996-1998 la olteni și în 1999 la Rapid). Cu Rapid, „Ganezul” a ieșit campion, cu Mircea Lucescu pe bancă.

În vara anului 1998 a ajuns la Gloria Bistrița, pentru care în turul campionatului 1998-1999 a marcat 17 goluri. În pauza de iarnă s-a transferat la Rapid, pentru care a marcat alte 11 goluri, totalul de 28 aducându-i titlul de golgheter al Diviziei A.

Stabilit la Făgăraș, Ionel Ganea (52 de ani) s-a aflat luni seară la prima apariție publică după accidentul auto în care și-a pierdut viața fiul său.