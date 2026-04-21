U Cluj vrea eventul: ardelenii din fruntea Superligii sunt în finala Cupei României

Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României la fotbal, după ce s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare în fața formației FC Argeș, marți seara, la Mioveni, în prima semifinală, în care scorul a fost egal 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât și după prelungiri. Cealaltă finalistă se va stabili joi, de la ora 20:30, la duelul Dinamo - Universitatea Craiova.

Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos, în minutul 27. A egalat un alt străin, francezul Oucasse Mendy, în minutul 75.

Gruparea ardeleană este în luptă și pentru titlul de campioană. Trupa pregătită de italianul Cristiano Bergodi (61 de ani) este la egalitate de puncte, 39, cu liderul Universitatea Craiova, la jumătatea play-off-ului (după primele 5 etape).