Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Bergodi, italianul care-i face pe Becali și pe Șucu să-și muște mâinile de ciudă. Alungat din București, antrenorul are un succes nebun în Ardeal

Numele antrenorului italian Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost scandat în Giulești de către fanii Rapidului, după victoria cu 2-1 reușită duminică seară de Universitatea Cluj, în etapa  a 3-a din play-off.

Bergodi n-a avut succes în Giulești FOTO Sportpictures

Fosta campioană indică noua campioană

Gigi Becali (67 de ani), patronul fostei campioane - FCSB, a vorbit despre lupta la titlu din Superligă. Omul de afaceri, a cărui formație se află în play-out, a spus cine va reuși, în opinia sa, să pună mâna pe trofeu la finalul acestei ediții de campionat. Patronul „roș-albaștrilor” a adăugat că și-ar dori în mod expres ca „șepcile roșii” să triumfe în competiția internă. „Universitatea Cluj o să fie campioană. Zic și eu ce-mi convine”, a spus zilele trecute Gigi Becali.

„U” Cluj, club fondat în 1919, nu a câștigat niciodată titlul de campioană în România (ardelenii au o singură Cupă a României în sezonul 1964/1965). Gigi Becali l-a avut antrenor pe Cristiano Bergodi, fost lider la Lazio Roma, dar l-a dat afară după ce italianul a avut tupeul să-l înfrunte la pauza unui meci de cupe europene, cu Șeriff Tiraspol, când i-a cerut să părăsească vestiarul. „Patronul a coborât în vestiar. A pus presiune şi erau nişte jucători tineri, precum Ionescu sau Onicaş. În 2009, nu s-au făcut investiţii de către domnul Becali, dar am câştigat şase meciuri la rând, am ajuns în grupele Europa League. În grupe, a pus presiune cu Sheriff. Era 0-0 la pauză. A fost orgoliul domnului Becali şi orgoliul meu de antrenor. Cu domnul Becali am avut o relaţie bună, nu s-a băgat la echipă, cu jucătorii. Erau mulţi tineri. Acest episod a fost un regret mare. Eu nu am făcut ceva de rău, m-am comportat cu respect. I-am spus pe un ton amiabil, să iasă din vestiar. Era pauză, jucătorii se odihneau. Trebuia să vorbesc eu, pentru a încerca să facem mai bine. Era primul meci din Europa. După aceea, mi-a părut rău că m-a dat afară, dar nu regret nimic. Am coloană vertebrală, nu am făcut nimic rău. Eu sunt profesionist şi nu am nicio problemă. Relaţia dintre noi a fost una foarte bună", a spus peste timp Bergodi. Italianul a antrenat-o timp de două luni pe Steaua/FCSB, în perioada iulie - septembrie 2009.

Dan Șucu admiră succesul altora

Rapid are probleme interne și se uită cu jind la antrenori pe care i-a avut în curte sau pe care a fost aproape să-i aducă la echipă. În prima categorie intră Cristiano Bergodi (61 de ani), italianul care are acum un succes nebun pe banca formației din Cluj. Bergodi a activat în Giulești în 2015 și în sezonul 2023-2024. Bergodi are o Cupă a României în palmares, cu Sepsi, în 2022, și a fost aproape de titlu cu Universitatea Craiova. În cea de-a doua categorie poate fi inclus Cristian Chivu (45 de ani), care a negociat cu Dan Șucu (62 de ani) preluarea giuleștenilor după plecarea italianului. Presați de galeriei, rapidiștii l-au ales până la urmă pe Marius Ninel Șumudică (55 de ani), cu care au ratat toate obiectivele. După 31 de etape, Chivu este lider în Italia cu Inter Milano. Are 9, respectiv 10 puncte fără de urmăritoare: AC Milan și Napoli. Prima ligă din Italia are 38 de etape, iar gruparea milaneză este ca și campioană în Serie A.

