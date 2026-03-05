Dinamo și-a câștigat la limită locul în semifinalele Cupei României. Se cunosc toate calificatele în penultimul act

Cu deținătoarea trofeului, CFR Cluj, eliminată în faza sferturilor de finală de către liderul campionatului, Universitatea Craiova, Cupa României la fotbal și-a stabilit semifinalele.

Dinamo București s-a calificat în penultimul act al competiției, după ce a învins formația de ligă secundă Metalul Buzău cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

În urma celor 4 dueluri s-au stabilit semifinalele FC Argeș - U Cluj, respectiv Dinamo - Universitatea Craiova.

Semifinalele Cupei României se vor disputa în perioada 21-23 aprilie 2026, pe terenul primelor formații, într-o singură manșă, iar finala va fi organizată la Sibiu, miercuri, 13 mai 2026.