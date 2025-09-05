Unde se vede meciul amical România - Canada, de pe Arena Națională

Echipa națională de fotbal a României joacă în această seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională, o partidă amicală contra Canadei, una dintre gazdele Mondialului. Partida va fi difuzată de postul Antena 1.

Reprezentativa noastră are etapă liberă în runda a 5-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026, așa că își va măsura forțele în compania uneia dintre țările gazde ale competiției, calificată automat la turneul final.

Selecționerul a declarat că ar fi vrut să nu dispute acest joc, pentru a avea la dispoziție tot lotul și posibilitatea de a lucra în tihnă. Marți, de la ora 21:45, România înfruntă Cipru și are nevoie de victorie, pentru a rămâne în cărțile calificării la turneul final.

Unde se vede Mondialul

În ultimii ani, exceptând Campionatul European din 2024, transmis de PRO TV, meciurile naționalei României s-au văzut cu rândul pe două canale care au achiziționat drepturile de televizare, Antena 1 și Prima TV.

De această dată, amicalul cu Canada va fi transmis pe Antena 1. Tot pe Antena 1 au mai fost transmise și cele două partide pierdute de tricolori în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, jocul cu Bosnia (0-1) și Austria (1-2). În continuare, în aceste preliminarii, Antena 1 va mai transmite alte două meciuri: România - Austria (12 octombrie) și România - San Marino (18 noiembrie).

De asemenea, tot Antena 1 a cumpărat drepturile de televizare ale Campionatului Mondial din 2026.