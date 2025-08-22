search
Arbitrii olandezi ne fură pe unde ne prind. Chiar și scoțienii contestă eliminarea lui Cisotti, din Aberdeen - FCSB

FCSB a avut meciul în mână la Aberdeen, conducând cu 2-0 în partida-tur din cadrul play-off-ului Europa League. Însă nu a rezistat până la final, fiind egalată de scoțieni, care au jucat în superioritate numerică încă din minutul 39, când Cisotti a fost eliminat eronat.

Roș-albaștrii, consternați de decizia arbitrului olandez. Foto Getty images

Campioana Românei a avut două goluri avantaj împotriva celor de la Aberdeen, însă decizia centralului privind eliminarea italianului din prima repriză a fost decisivă în stabilirea rezultatului final. Echipa lui Elias Charalambous fost egalată pe final, calificarea urmând să se decidă săptămâna viitoare pe Arena Națională (28 august, ora 21.30). Câștigătoarea dublei va merge în grupa Europa League, în timp ce pierzătoarea va evolua în faza finală a Conference League.

Decizia arbitrului, contestată în Scoția

Cisotti a primit direct cartonașul roșu din partea olandezului Serdar Gozubuyuk, după un fault din spate prin care a oprit un contraatac. Intervenția nu a avut un caracter violent, dar arbitrul a considerat faza drept una de eliminare. Decizia acestuia a stârnit stupoare chiar și în Scoția. Willie Miller, fost fundaș al lui Aberdeen, a recunoscut că sancțiunea a fost exagerată: "Cisotti a fost ghinionist. Faultul a fost cinic, e adevărat, dar nu de roșu. Toată lumea a fost uimită că a fost eliminat. A intrat cu intenția de a juca mingea, nu de a lovi adversarul. O decizie mult prea dură", a declarat acesta pentru BBC Sport.

Și Daniel Bîrligea a criticat vehement arbitrajul și a cerut chiar implicarea UEFA. "Cred că a fost o greșeală. Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. Mie mi-a zis din al doilea minut că vorbesc prea mult. Cerusem un fault și m-a avertizat că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat puțin fotbalul. Sper în retur să avem un arbitraj corect", a declarat atacantul la finalul partidei din Scoția, conform Digisport.ro.

Greșeli și la echipele naționale

Nu este prima când un arbitru olandez ia o decizie împotriva unei formații române. Numai în acest an, un batav nu a dat un penalty clar naționalei în întâlnirea din martie cu Bosnia, 0-1 în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, iar altul s-a făcut că plouă în meciul tineretului contra Spaniei, de la Euro 2025 U21, când, de asemenea, a refuzat o lovitură de pedeapsă tot pentru un henț în careu.

Lucruri care l-au făcut pe selecționerul Mircea Lucescu să răbufnească la adresa centralilor olandezi: ”Arbitrajul a fost în tonul celui de la meciul cu Bosnia (când ni s-a refuzat un penalty clar, pentru un henț). Olandezii ăştia nu ştiu ce au cu noi. Ne-au furat şi tezaurul, ne fac în toate felurile. Atâtea lucruri se complică. Îmi pare rău că trebuie să spun aşa ceva. Nu poţi să nu te superi. Sunt şi eu suporter. Comentariul meu e ca suporter, nu ca oficial”, a declarat Mircea Lucescu, după meciul cu Spania, din vară.

