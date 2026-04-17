Un Paște cu sens pentru David Popovici! Campionul român și-a transformat promisiunea în realitate. Gest uriaș pentru 12 adolescenți

David Popovici și-a îndeplinit obiectivul. Tânărul înotător a lansat o campanie prin care și-a propus să strângă nu mai puțin de 50.000 de euro, în decursul a doar zece zile, în perioada Paștelui.

Banii au fost colectați în perioada 6-16 aprilie, cu scopul de a ajuta 12 adolescenți în nevoie, găzduiți de o casă familială din sectorul 4, construită de fundația Hope and Homes for Children.

David Popovici a transmis un mesaj sincer tuturor care au oferit o mână de ajutor.

„Recunoștință sinceră tuturor celor care au ales să se implice, persoane fizice și companii. Implicarea voastră face diferența și demonstrează că, împreună, putem aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur!”, a transmis David Popovici, pe rețelele sociale.

„Mă bucur că acești copii au un „acasă” al lor!”

Mai mult, la finalul campaniei s-au strâns, mai exact, 51.288 de euro, pentru cei 12 adolescenți. Donația va fi direcționată către 12 adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani. Jumătate dintre ei sunt implicați în judo de performanță și au obținut rezultate la competiții naționale și regionale.

„De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au, în sfârșit, un «acasă» al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masă caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore practică judo; unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații!”, a spus David Popovici, conform comunicatului de presă de la începutul campaniei.

„Îi mulțumim lui David pentru implicarea autentică!”

David Popovici colaborează cu fundația din aprilie 2023, aceasta având misiunea de a elimina centrele de plasament și de a le oferi copiilor fără familie un mediu apropiat de cel familial.

Multiplu campion olimpic, mondial și european, sportivul se implică în fiecare an în acțiuni de strângere de fonduri, contribuind la dezvoltarea caselor de tip familial și la asigurarea unui sprijin adecvat pentru copiii din sistem, astfel încât aceștia să aibă șanse reale la un viitor mai bun.

„Mulțumim tuturor celor care au donat și au ales să fie parte din acest drum. Fiecare contribuție înseamnă mai mult decât un gest — înseamnă o prezență constantă în viața unui copil. Mulțumim și partenerilor noștri care s-au alăturat acestei inițiative și au făcut posibil ca mesajul să ajungă mai departe. Și, nu în ultimul rând, îi mulțumim lui David pentru implicarea autentică, pentru timpul oferit copiilor și pentru felul în care a adus aproape de oameni realitatea lor — cu empatie, modestie și consecvență. Împreună am arătat că „acasă” poate fi construit, pas cu pas, de o comunitate întreagă!”, a transmis și Hope and Homes for Children.