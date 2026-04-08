Pierdere uriașă pentru trei generații. David Popovici, Halep și Nadia Comăneci și-au luat la revedere de la Mircea Lucescu. „A fost un simbol al continuității!”

Cel mai titrat antrenor din istoria României, Mircea Lucescu, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o săptămână plină de suferință. Fostul selecționer al echipei naționale a murit pe patul de spital, la Universitar, unde se afla de câteva zile în comă, ținut în viață de aparate.

Marele tehnician a lăsat în urmă generații asupra cărora și-a pus amprenta iremediabil. Printre cei profund afectați se numără trei legende ale sportului românesc, din generații diferite, Simona Halep, Nadia Comăneci și David Popovici, care au resimțit profund trecerea în neființă a celui care a fost „Il Luce”.

„A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt!”

Prin intermediul rețelelor de socializare, Simona, Nadia și David și-au exprimat regretul după dispariția lui Mircea Lucescu.

„Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o poveste care este scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră - ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister!” a scris Simona Halep, pe Instagram.

Nadia Comăneci, pe Instagram: „Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag! Ai fost mai mult decît o legendă. Ai fost inspirație pentru noi toți!”.

David Popovici, campion olimpic la înot, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de marele antrenor, însoțită de un mesaj scurt și profund: „Un gol imens...”.

Cu Lucescu pe bancă, România a înregistrat rezultate remarcabile

La 2 aprilie, Federația Română de Fotbal a confirmat oficial, printr-un comunicat pe site-ul instituției, că mandatul lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer al naționalei României s-a încheiat.

În timpul conducerii sale, România a înregistrat performanțe remarcabile în Liga Națiunilor, obținând dreptul de a juca în play-off-ul din martie pentru calificarea la Cupa Mondială. Pe parcursul acestui mandat, bilanțul lui Lucescu pe banca echipei a fost impresionant: 11 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri.