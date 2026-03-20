Noua senzație din natația mondială. Un puști de doar 14 ani, amenințare reală pentru David Popovici la Olimpiada din 2028. Rezultate incredibile

În această perioadă se desfășoară, la Singapore, ediția cu numărul 56 a Campionatului Național de înot pentru diferite categorii de vârstă. Chiar din prima zi, un tânăr sportiv a atras toate privirile: rusul Miron Bunakov.

La doar 14 ani, el a reușit un rezultat impresionant în proba de 100 de metri liber, uimindu-i pe specialiști. Performanța lui îl transformă într-un nume de urmărit în înotul mondial și, pe viitor, ar putea deveni un rival serios pentru David Popovici, mai ales la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

A coborât sub 51 de secunde pentru prima dată în carieră

În finala probei de 100 m liber, desfășurată la Centrul Acvatic OCBC, Bunakov a avut o evoluție excelentă. A terminat cursa în 50,78 secunde, un timp mult mai bun decât recordul său anterior, și s-a clasat pe locul 4.

A înotat prima jumătate de bazin în 24,63 secunde, iar pe a doua în 26,15, reușind să-și îmbunătățească clar vechiul record de 52,66, stabilit anul trecut. Progresul este evident, mai ales că atunci avea timpi mai slabi pe fiecare lungime.

Performanța lui este atât de bună încât ar fi depășit chiar și recordul național al SUA la categoria 13-14 ani. În plus, la nivel mondial, el se află deja printre cei mai rapizi juniori, ocupând locul 2 la categoria sub 18 ani, imediat după britanicul Gabriel Shepherd. Per total, rezultatele lui arată că este unul dintre cei mai promițători înotători de vârsta lui din lume, conform Swim Swam.

„Sunt foarte mulțumit de cum a decurs proba. Să ating 50,78 m la 14 ani, un timp mai rapid decât recordul național al grupelor de vârstă 13-14 ani din Statele Unite. Sunt mândru și de faptul că am fost primul înotător în clasamentul pentru această probă la vârsta mea în țara mea natală, Rusia.

Este ceva pentru care am muncit din greu și care face ca toate acele dimineți devreme să merite. Intrând în cursă, obiectivul meu era să ies în forță la suprafața apei, dar să am suficientă energie pentru ce avea să urmeze. M-am simțit bine în primii 50 m și am încercat să rămân relaxat și să-mi mențin tehnica în a doua lungime de bazin. Cred că asta a făcut diferența, să pot menține viteza în timp ce rămân eficient.

Un aspect la care aș dori să mă îmbunătățesc ar fi întoarcerea și secțiunea sub apă în ultimii 50 m, dar m-am simțit puternic în ultimii 20 m, câștigând teren față de cei din fața mea. Acest rezultat înseamnă mult pentru mine, mai ales în această etapă. Am lucrat din greu la sprinturi și este minunat să văd că dau roade într-o cursă ca aceasta.

Sunt recunoscător antrenorului Adrian Ong, colegilor și tuturor celor care m-au susținut. Asta m-a motivat să continuu să mă străduiesc și să mă perfecționez!”, a spus Bunakov, conform aceleiași publicații.