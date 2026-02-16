David Popovici domină topurile din Balcani. Campionul olimpic a primit încă o distincție onorantă

David Popovici (21 de ani) continuă să adune lauri. Campionul olimpic și dublu campion mondial anul trecut la 100 și 200 metri liber a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul anchetei organizate de agenţia bulgară BTA, la care au luat parte agenţiile de ştiri din regiune. Pentru România a vitat Agerpres.

Agențiile participante: BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), AGERPRES (România), Anadolu Agency (Turcia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croația), FENA (Bosnia și Herțegovina), KNA (Cipru), ATA (Albania) și KosovaPress (Kosovo).

La început au fost 47 de sportivi nominalizați, apoi a rămas o listă scurtă de zece pe care s-au aflat Aleksandar Nikolov (volei, Bulgaria), Karlos Nasar (haltere, Bulgaria), Alperen Șengun (baschet, Turcia), Distria Krasniqi (judo, Kosovo), Emmanouil Karalis (atletism, Grecia), Giannis Antetokounmpo (baschet, Grecia), Stefanos Ntouskos (canotaj, Grecia), Zrinka Ljutic (schi, Croația) și Nikola Jokic (baschet, Serbia).

Luni, la Sofia, a fost anunțat câștigătorul, iar numele lui este David Popovici cu 70 de puncte. Pe locul doi s-a clasat baschetbalistul sârb Nikola Jokic (46 de puncte), iar pe trei halterofilul bulgar Karlos Nasar (41 de puncte). Lângă podium s-a aflat Giannis Antetokounmpo cu 39 de puncte.

Clasamentul în ancheta BTA

David Popovici (România) – înot – 70 de puncte

Nikola Jokic (Serbia) – baschet – 46

Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere – 41

Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet – 39

Zrinka Ljutic (Croația) – schi alpin – 35

Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism – 33

Alperen Sengun (Turcia) – baschet – 30

Distria Krasniqi (Kosovo) – judo – 24

Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei – 23

Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj – 22

David Popovici, a doua oară cel mai bun sportiv din Balcani. În 2024, David Popovici s-a clasat pe locul al doilea în ancheta celor de la BTA, după atletul grec Miltiadis Tentoglou.

Românul a mai câștigat acest premiu și în 2022, când i-a întrecut pe Novak Djokovic, Luka Modric și, din nou, pe Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo.