Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
David Popovici se zbate să strângă 50.000 de euro în 10 zile. Campionul a gătit și a mâncat împreună cu 12 copii mai puțin norocoși

Înotătorul David Popovici (21 de ani) se implică într-o nouă cauză umanitară. Sportivul își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija Hope and Homes for Children. El a luat masa alături de 12 copiii dintr-o casă familială construită de fundație în Sectorul 4 din București și a fost impresionat de poveștile lor. David și-a propus să strângă 50.000 de euro din donații individuale, în următoarele 10 zile.

David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, își mobilizează din nou susținătorii pentru cauza copiilor vulnerabili: campionul olimpic și-a propus să strângă din donații individuale 50.000 de euro până pe 15 aprilie.

Suma este destinată îngrijirii celor 12 copii care cresc în casa familială construită de Hope and Homes for Children în Cectorul 4 al Capitalei. Sportivul își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija fundației, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate și siguranța că cineva este acolo, constant, pentru ei.

Apelul lui David vine după vizita pe care sportivul le-a făcut-o sâmbăta trecută celor 12 copii, în locuința construită pentru ei de Hope and Homes for Children, unde au gătit și au mâncat împreună.

David s-a pus pe gătit
Casa familială găzduiește 12 adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani, ambițioși și dornici să își croiască propriul viitor. Șase dintre ei practică judo de performanță, cu rezultate la campionate naționale și regionale. Toți copiii beneficiază de sprijin din partea fundației pentru a face față cerințelor școlare și sunt îndrumați către practicarea sporturilor sau a altor activități care îi ajută să se dezvolte.

De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un acasă al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații. Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a spus David Popovici.

Cei care își doresc să i se alăture lui David Popovici o pot face printr-o donație, în perioada 6-15 aprilie, pe pagina de campanie: www.hopeandhomes.ro/david.

David Popovici este Ambasador Hope and Homes for Children din aprilie 2023. Campionul olimpic se implică anual în campanii de strângere de fonduri, care ajută fundația să construiască noi case familiale și să le ofere copiilor din sistemul de protecție o îngrijire adaptată nevoilor lor și șanse la un viitor mai sigur.

În total, în 28 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 45.064 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 81 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 133 de case familiale, cu 7.774 de copii scoși din orfelinate și 2.105 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

Top articole

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
stirileprotv.ro
image
La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște. Amenda poate ajunge și la 2.500 lei
gandul.ro
image
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
mediafax.ro
image
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e turismul de criza carburanților: „Românii și-au schimbat obiceiul”
fanatik.ro
image
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum poți plăti în rate facturile la gaz. Ghid complet pentru a scăpa de stresul costurilor mari într-o singură lună
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Medicii, întâlnire de urgență. Comunicatul spitalului cu privire la situația tehnicianului. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Românul cu pensie de 25.488 lei. Top cele mai mari pensii speciale anunțate de CNPP
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!