Cât câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232 ATP: „Stăm în camere duble, pentru a economisi bani”

Indiviați pentru sumele imense încasate la turnee, dar și pentru faptul că primesc bani și atunci când pierd partide, jucătorii de tenis prezintă și cealaltă latură. Dacă nu te numești Alcaraz sau Sinner, câștigurile reale ale jucătorilor de tenis sunt la limita supraviețuirii.

Italianul Stefano Travaglia, 33 de ani și numărul 232 mondial, spune că „la sfârșitul anului, îmi rămân 30.000 de euro”. Jucătorul născut la Ascoli, care s-a clasat cel mai sus pe locul 60 în clasamentul ATP, arată o lume departe de bogăția jucătorilor de top. Cei aflați în afara primilor 100 jucători ai lumii se descurcă greu cu banii.

În 2021, Stefano Travaglia a ajuns pe locul 60 în clasamentul mondial. Apoi, a fost supus unei operații la cot, a fost indisponibil timp de peste trei luni și și-a ratat „decolarea”. La 33 de ani, se simte competitiv și a bifat două finale în turnee de tip challenger (una câștigată și una pierdută), într-un sezon care a început târziu din pricina unei accidentări la genunchi.

„Îmi propun să revin în Top 100”, spune Stefano. Clasarea dincolo de locul 200 ATP înseamnă multă suferință. Stefano îl are ca antrenor pe Alessandro Motti, care îl urmează în 80% din turnee. În săptămânile rămase, îl are pe preparatorul sportiv Federico Berruezo, iar ambii sunt prezenți la multe turnee.

„Încerc să am măcar unul dintre ei alături. Este o investiție care se returnează din punct de vedere al calității. La vârsta mea, mi-ar fi de mare ajutor să-l iau cu mine și pe fizioterapeut (n.r. - Giovanni Bartolacci), dar nu mi-l permit”, explică sportivul.

Echipa lui este completată de managerul Luca Del Federico, care îi asistă și alți jucători. Viața în turneele mici este extrem de grea „Se numește circuit minor, dar nivelul este foarte ridicat, începând de la calificări”, spune Travaglia, care adaugă: „Toți joacă bine. Noile talente au un stil modern de tenis și nu iau pe nimeni în râs. Trebuie să fii extrem de pregătit fizic. La Genova, am ajuns în semifinale și am câștigat doar 35 de puncte. Asta e diferența față de un turneu 250. Joci mult, non-stop, pentru a acumula rezultate, dar te chinui să urci în clasament. În orice caz, îmi place tenisul și, prin urmare, îmi plac toate turneele. Trebuie doar să intru pe teren și să joc”.

120.000 de euro în 2024

Circuitul Challenger oferă jucătorilor o cameră pentru cel puțin cinci nopți: „Încercăm să stăm în camere duble, pentru a economisi bani. Din fericire, nici antrenorul, nici preparatorul nu sforăie, așa că mă pot odihni bine. Când suntem trei, plătesc pentru a doua cameră”. Turneele de top (125 și 175) oferă și vouchere de masă. Sportivii trebuie să plătească și pentru alte servicii, de la spălătorie până la racordare (cel puțin 15 euro per rachetă).

Având în vedere toate aspectele, Travaglia cheltuiește în jur de 85.000 de euro pe an. Cea mai mare parte a acestei sume (50.000 de euro) este cheltuită pe antrenamente și antrenamente. Transportul adaugă încă 25.000 de euro. Din fericire pentru el, Italia organizează atât de multe challenger-uri, permițând jucătorilor săi să reducă cheltuielile de călătorie. Alte 10.000 de euro din cheltuieli generale completează tabloul. Taxele de înscriere la turnee sau asigurarea de accidente. ATP oferă acoperire de asigurare, dar Stefano preferă să o suplimenteze cu o asigurare privată, pentru a asigura o acoperire de 100%.

Veniturile? În 2024, după ce a terminat pe locul 221, Travaglia a acumulat 130.000 de dolari în premii ATP, echivalentul a 120.000 de euro. Având în vedere că 30% din taxa de turneu este reținută la fața locului, veniturile nete se ridică la aproximativ 80.000 de euro. Stefano își suplimentează veniturile participând la campionate pe echipe în Franța, Germania și Italia (40.000 de euro în taxe) și încasând 30.000 de euro de la sponsori. De obicei, un jucător cu acest clasament nu poate atrage parteneri de prim rang.

Lotto îl îmbracă, dar nu-i oferă bani

În ceea ce privește parteneriatele tehnice, îmbrăcămintea este furnizată de Lotto (dar fără niciun bonus financiar), în timp ce el achiziționează direct rachetele: 15 pe an, pentru un cost total de 2.000 de euro. „Când mi-a expirat contractul cu Wilson, am primit oferte de la alte mărci, dar nu am vrut să schimb modelul. Racheta este cel mai important lucru”.

Veniturile ajung, așadar, la 150.000 de euro. O cifră la ani-lumină distanță față de cifra de afaceri a celor mai importanți jucători din lume: în 2024, Sinner a atins un record de 65 de milioane de euro, inclusiv premii ATP, evenimente demonstrative și venituri comerciale.

După costuri și impozite, câștigul net anual al lui Travaglia este de aproximativ 30.000 de euro. Un studiu arată că, luând în considerare doar premiile în bani, un jucător începe să ajungă la pragul de rentabilitate în jurul locului 160 în clasamentul ATP.

„Cineva m-ar putea întreba: «De ce faci asta?» Răspunsul este simplu: pasiunea mea pentru acest sport și sprijinul oamenilor care cred în mine și mă împing în fiecare zi. Am câștigat la Modena, am ajuns în finală la Todi. Încă mă simt foarte competitiv. Zilele mele sunt dedicate în întregime ridicării ștachetei. Următorul pas este să intru în tragerea la sorți a calificărilor pentru Australian Open, obiectivul final este să revin în Top 100. În acel moment, totul s-ar schimba, chiar și financiar”, conchide Travaglia pentru presa italiană.