Un copil de 3 ani a devenit cel mai tânăr jucător de șah care a obținut un rating oficial FIDE

Indianul Sarwagya Singh Kushwaha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a obținut un rating oficial FIDE, la vârsta de trei ani, șapte luni și 20 de zile.

Copilul l-a depășit pe fostul deținător al recordului, compatriotul său Anish Sarkar, care avea trei ani, opt luni și 19 zile când a atins borna în noiembrie 2024, scrie The Guardian.

Kushwaha, care este înscris la grădiniță în statul indian Madhya Pradesh, deține un rating la șah rapid (rapid rating) de 1.572. Pentru a obține un rating de la FIDE (Federația Internațională de Șah), un jucător trebuie să învingă cel puțin un jucător deja cotat cu acest rating.

Ratingul este un scor care măsoară forța unui jucător de șah pe baza performanțelor sale și nu este același lucru cu un clasament.

Numărul 1 mondial, Magnus Carlsen, este cel mai bine cotat la șah rapid, cu un rating de 2.824.

„Este o mare mândrie și onoare pentru noi că fiul nostru a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume care a obținut un rating FIDE,” a declarat tatăl lui Kushwaha, Siddharth Singh, pentru canalul de știri indian ETV Bharat.

Kushwaha a învins trei jucători cotați la evenimente desfășurate în statul său și în alte părți ale țării pentru a-și asigura statutul de deținător al recordului.

India este un focar de maieștri la șah și a produs nume de top, inclusiv pe cel mai recent campion mondial, Gukesh Dommaraju, și pe Viswanathan Anand, câștigător de cinci ori al Cupei Mondiale.