 Un bărbat s-a dat drept jucător NFL și a sedus femei pentru a le lua banii. Cum a făcut o avere de 1,3 milioane de dolari | adevarul.ro
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Un bărbat s-a dat drept jucător NFL și a sedus femei pentru a le lua banii. Cum a făcut o avere de 1,3 milioane de dolari

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Autoritățile federale americane au arestat și pus sub acuzare doi bărbați, dintre care unul s-a dat în repetate rânduri drept jucător al echipei de fotbal american din NFL San Francisco 49ers și ar fi înșelat peste 20 de femei, obținând astfel aproximativ 1,3 milioane de dolari.

NFL San Francisco 49ers
Bărbatul se dădea drept jucător NFL San Francisco 49ers Foto: ninersnation.com

Potrivit Procuraturii SUA din Districtul Oregon și documentelor depuse la instanță, FBI i-a arestat pe Daejon Love, în vârstă de 35 de ani, și pe Taylor Jamie Chan, în vârstă de 18 ani, pe 24 august, în Boise, Idaho. Cei doi sunt acuzați de conspirație în vederea comiterii unor fraude prin transfer bancar și de fraudă prin transfer bancar, transmite ESPN.

Procuratura SUA a transmis într-un comunicat că Love și Chan și-ar fi început schema în februarie 2022, când Love a început să cunoască mai multe femei prin intermediul aplicațiilor de dating.

În profilurile sale de pe aceste aplicații și pe rețelele sociale, Love și-ar fi creat „identități fictive”, prezentându-se în mod repetat inclusiv drept membru al echipei 49ers sau drept un investitor imobiliar bogat. Printre pseudonimele folosite de Love s-au numărat Jon Love, Avril Lyto Love și Jordan Love.

Potrivit anchetatorilor, activitatea s-ar fi desfășurat pe parcursul a mai bine de patru ani, timp în care Love și Chan ar fi creat investiții fictive pentru a înșela femei din California, Idaho, Washington și Oregon. Love le-ar fi cunoscut pe femei online, în timp ce Chan se prezenta drept consilierul său financiar.

„Love le-a convins pe multe dintre victime că aveau relații romantice sincere cu el, că era un investitor sofisticat și că Chan era consilierul său de investiții, care îl ajutase să construiască o avere în valoare de zeci de milioane de dolari”, se arată în comunicatul Procuraturii SUA. „Love a avut relații romantice cu multe dintre victime și le-a spus că își dorește să construiască împreună o avere și un viitor. Love a promovat instrumente de investiții inexistente și a susținut că acestea urmau să genereze profituri uriașe atât pentru el, cât și pentru victime.”

Pentru a-și susține afirmațiile, Love și Chan ar fi purtat conversații despre oportunități de investiții, Chan prezentându-se drept consilierul lui Love. Ulterior, Love le-ar fi trimis victimelor capturi de ecran, cerându-le să transfere bani fie către el, fie către Chan.

Potrivit documentelor judiciare, unele dintre victime i-ar fi împrumutat lui Love sume importante de bani, iar celor care nu aveau bani disponibili pentru a-i împrumuta le-ar fi cerut să contracteze împrumuturi personale, promițându-le că le va restitui banii.

Potrivit Procuraturii SUA, Love ar fi întrerupt comunicarea cu femeile după ce acestea fie rămâneau fără bani, fie începeau să pună prea multe întrebări. Niciuna dintre victimele intervievate nu a declarat că a primit bani în urma investițiilor, rambursări sau informații despre conturile prezentate de Love.

Datele financiare arată că Love și Chan ar fi primit aproximativ 1,3 milioane de dolari de la cele 26 de victime identificate de FBI, însă anchetatorii cred că numărul real al victimelor este „mult mai mare”.

FBI a emis mandate de arestare și plângeri penale împotriva lui Love și Chan pe 17 august 2026, în Oregon. Luni, Chan a zburat din California pentru a se întâlni cu Love în Boise, unde FBI și alte autorități de aplicare a legii i-au arestat pe cei doi pe aeroportul din Boise. Love și Chan se află în custodie federală în Boise.

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