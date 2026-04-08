UEFA pregătește un gest de înaltă clasă în memoria lui Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu ne-a arătat cât de mult a fost apreciat antrenorul român în afara granițelor țării. Numit de Gazzetta dello Sport ”Tesla al fotbalului” și ”inventatorul analizei în fotbal”, tehnicianul român va fi probabil omagiat la meciurile din cupele europene, în această seară și mâine.

UEFA are de gând să îl onoreze cu un moment de reculegere la toate partidele programate miercuri și joi, la cele de marți (Real - Bayern și Sporting - Arsenal) nefiind timp pentru organizarea unor astfel de evenimente. Astăzi se joacă Braga - Betis, în sferturile din Europa League (19.45), pentru cs de la ora 22.00 să aibă loc două încleștări puternice, în Liga campionilor: Barcelona - Atletico Madrid, cu Istvan Kovacs la centru, și PSG - Liverpool (22.00).

Mâine, de la ora 19.45, are loc duelul românilor din Europa League, Rayo Vallecano, formația lui Andrei Rațiu, va primi vizita lui AEK Atena lui Răzvan Marin. Cei doi fotbaliști au jucat sub comanda lui Mircea Lucescu în partida cu Turcia, ultima a marelui antrenor. De la 22:00 se vor disputa alte șase meciuri, printre care cel al lui Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, și cel al lui Șahtior, club la care "Il Luce" a scris istorie.