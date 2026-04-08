„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu

Chiar dacă au jucat la echipe rivale, Steaua și Dinamo, Loți Boloni și Mircea Lucescu au avut o relație specială. Mijlocașul legendar al naționalei a primit a fost devastat de vestea morții lui Il Luce, mărturisind că, în momentele de grea încercare ale fostului selecționer, căuta din jumătate în jumătate de oră știri prin care să afle că Mircea Lucescu și-a revenit. Nu am fost așa, din păcate, iar Loți a spus vorbe mari despre mentorul său.

„Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună... A fost un mare om. La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta.

Ar fi fost frumos să se bucure de bătrânețe și de pensie

A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei!”, a spus, gâtuit, Laszlo Boloni, pentru gsp.ro.

Interzis de regimul comunist la națională, Loți Boloni a fost readus la prima reprezentativă de Mircea Lucescu, în 1981. Peste doi ani de la acel eveniment, mijlocașul legendar marca împotriva campioanei mondiale Italia și România și calificarea istorică a naționalei la Euro 1984.