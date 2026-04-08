Delegația lui Șahtior, prezentă in corpore la funeraliile lui Mircea Lucescu, cel mai de succes antrenor din istoria clubului

Vestea că Mircea Lucescu s-a stins din viață a ajuns ca un fulger și în Ucraina, la echipa la care Mircea Lucescu a avut cele mai mari rezultate. Cei de la Șahtior Donețk deplâng moartea legendarului antrenor, fostul căpitan Darijo Srna anunțând că întregul club va fi prezent la București, la funeraliile marelui tehnician.

Căpitanul lui Șahtior Donețk, care în 2009 a cucerit Cupa UEFA alături de Mircea Lucescu, a declarat, pentru gsp.ro: „Am auzit vestea tristă și ne pare rău. Toată delegația clubului nostru va fi prezentă la înmormântare”, a spus croatul, care a fost antrenat de tehnicianul român din 2004 până în 2016, câștigând împreună 22 de trofee.

Gruparea ucraineană i-a mulțumit lui Mircea Lucescu, cel mai de succes manager din istoria clubului: „Pe 7 aprilie s-a stins din viață legendarul antrenor de fotbal Mircea Lucescu. Avea 80 de ani... Mircea Lucescu a antrenat pe Șahtior din 2004 până în 2016. „Minerii” au jucat 573 de meciuri sub conducerea lui. Antrenorul României a câștigat 22 de trofee: 8 titluri în Premier League ucrainene, 6 Cupe ale Ucrainei și 7 Supercupe ale Ucrainei, precum și primul trofeu european al clubului – Cupa UEFA (2009). Mircea Lucescu deține recordul pentru cele mai multe sezoane, meciuri și titluri câștigate, fiind cel mai de succes manager din istoria lui Shakhtar.

FC Shakhtar exprimă sincere condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu – soția sa Nelli, fiul său Răzvan, nepoții săi Marilu și Matei – precum și rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit pe Mister. În aceste zile, toate gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de cei dragi și milioanele de fani din România și din întreaga lume. Multumim pentru tot, domnule. Numele tău este scris pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, mare antrenor”, au transmis reprezentanții clubului ucrainean.