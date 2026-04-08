Ultimul omagiu pentru „Il Luce”: unde își pot lua românii adio de la marele antrenor. Înmormântarea va avea loc vineri într-un cadru privat

Românii vor putea să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu joi, când sicriul său va fi depus la Arena Națională. Înmormântarea va avea loc vineri la Cimitirul Bellu, într-o ceremonie restrânsă, la care vor participa doar membrii familiei și apropiații.

Sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională din București, unde publicul va putea veni să îi aducă un ultim omagiu, potrivit Prosport.

Funeraliile vor avea loc vineri, 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie, iar ulterior cortegiul se va îndrepta spre Cimitirul Bellu, unde va fi înmormântat în cavoul familiei.

Accesul publicului nu va fi permis la cimitir, ceremonia fiind rezervată doar membrilor familiei și apropiaților.

Cavoul, achiziționat cu peste 15 ani în urmă, se află pe aleea principală a cimitirului, alături de alte personalități marcante ale României. Pe acesta este sculptat următorul mesaj: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală, unde era internat din 29 martie 2026.

„Spitalul Universitar de Urgență București informeaza că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească”, a transmis Spitalul Universitar din București.

Decesul lui Mircea Lucescu a stârnit emoție în întreaga țară și în presa internațională. Cluburi, jucători și oficiali de fotbal au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind importanța sa ca antrenor vizionar și mentor al multor generații de sportivi.