UEFA Conference League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele din turul 2. Formații din Letonia și Armenia/Kazahstan

Două dintre reprezentantele României în cupele europene, FCSB și CFR Cluj, și-au aflat adversarele din turul al doilea preliminar al Conference League. Tragerea la sorți desfășurată miercuri, 17 iunie, a stabilit primele obstacole pentru cele două formații în drumul către faza principală a competiției.

FCSB va da piept cu FK Auda, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea în Letonia. Pentru clubul din Capitală, celelalte posibile adeversare ar fi putut fi:

FK Panevezys (Lituania)

Pierzătoarea duelului dintre Hajduk Split (Croația) - Zilina (Slovacia)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Zimbru Chișinău (Republica Moldova)

În ceea ce o privește pe CFR Cluj, vicecampioana României va întâlni în turul al doilea preliminar al Conference League echipa care se va impune în duelul dintre Alashkert și Yelimay Semey. Clujenii au evitat, astfel, celelalte variante aflate pe lista posibililor adversari la tragerea la sorți:

Beitar Ierusalim (Israel)

Câștigătoarea duelului dintre Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia)

FC CSKA 1948 (Bulgaria)

Meciurile din turul al doilea preliminar sunt programate la finalul lunii iulie: prima manșă se va juca pe 23 iulie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 30 iulie.