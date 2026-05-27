CFR Cluj a rămas oficial fără antrenor. Ardelenii caută soluții pentru Conference League

După ce a dus-o de la retrogradare până pe podiumul Superligii, calificând-o în viitorul sezon din Conference League, antrenorul Daniel Pancu nu a mai continuat în Gruia.

Antrenorul de 48 de ani avea o clauză de reziliere a contractului cu CFR Cluj de 50.000 de euro, dar și opțiunea de a renunța la bonusul de Europa, pentru a-și recâștiga libertatea de a semna cu Rapid, formația lui de suflet. Giuleștenii s-au despărțit ieri de Costel Gâlcă (54 de ani), după ratarea obiectivelor.

Înaintea plecării, „Pancone” s-a certat cu conducerea clubului. Pentru a rămâne la Cluj, a cerut întăriri, plata la zi a salariilor și o bază modernă de antrenament. În replică, patronul Varga l-a numit „nesimțit”.

CFR Cluj a anunțat astăzi oficial ruptura de tehnician pe contul de Facebook.

„Mulțumim, Daniel Pancu!

Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul Daniel Pancu au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit la CFR Cluj în noiembrie 2025, acesta a condus echipa în 28 de partide, reușind intrarea în play-off și calificarea echipei în preliminariile UEFA Conference League la finele unui sezon încheiat pe podium.

Îi mulțumim, pe această cale, pentru munca depusă în acest sezon pe banca echipei noastre!”.

CFR Cluj pare tentată să negocieze cu Edward Iordănescu (47 de ani), liber de contract, și cu Dan Petrescu (58 de ani). Condiția pentru a putea fi adus „Bursucul” este aceea de a-și rezolva gravele probleme de sănătate.