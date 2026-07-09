„U” Cluj dă peste „monstrul” din Kiev în primul tur din Europa League

Formația transilvană revine în a doua competiție continentală după 54 de ani. Clujenii vor întâlni în această seară, la ora 20.00, pe Dinamo Kiev, cea mai puternică echipă de fotbal din Ucraina.

Clasată pe locul 2 în ediția precedentă a Superligii, finalistă a Cupei României, FC Universitatea Cluj își începe aventura europeană astăzi, la ora 20.00, la Lublin (Polonia), împotriva lui Dinamo Kiev. Contând pentru turul I preliminar al UEFA Europa League, confruntarea consemnează revenirea formației din inima Transilvaniei în a doua competiție continentală, după 54 de ani de la participarea în Cupa UEFA. În ediția 1972/1973, „U” a fost eliminată de Levski Sofia la capătul unei „duble” foarte spectaculoase (4-1 și 1-5).

Pentru a depăși rezultatele din anul competițional precedent, echipa antrenată de Cristiano Bergodi a încercat să-și întărească lotul. Au fost transferați atacanții Alibek Aliev (29 de ani / liber de contract / adus de la rivala CFR Cluj) și Marius Ștefănescu (27 de ani / Konyaspor), mijlocașii Pedro Pinho (26 de ani / crescut la FC Porto) și Florent Poulolo (29 de ani / liber de contract / de la UTA), fundașul Friday Adams (23 de ani / fost la FC Botoșani) și portarul Neofytos Michael (32 de ani / ex-Pafos).

Adversar cu nume în Europa, Dinamo Kiev este cea mai galonată echipă din Ucraina, având 17 titluri, cu unul mai mult decât rivala Șahtior. Gruparea a mai câștigat Cupa Ucrainei de 14 ori, Supercupa de nouă, la aceste trofee adăugându-se 13 titluri de campioană din perioada Uniunii Sovietice, 9 Cupe și 3 Supercupe ale URSS. Pe plan european, adversara Universității a triumfat de două ori în Cupa Cupelor (1974/75 și 1985/86) și a reușit să câștige Supercupa Europei în 1975. În ediția precedentă a campionatului din Ucraina, Dinamo Kiev s-a clasat abia pe locul 4, la nu mai puțin de 15 puncte de campioana Șahtior. Salvarea a venit din a doua competiție internă, în sensul că a cucerit Cupa Ucrainei, trecând cu 3-1 în finala cu divizionara secundă FC Chernihiv. Lotul lui Dinamo e cotat la 92,88 de milioane de euro de platforma de specialitate Transfermarkt, cel mai bine cotat fotbalist al său fiind golgheterul ediției precedente a campionatului ucrainean, Matviy Ponomarenko (12 milioane de euro).

Bergodi vrea ca „U” să arate un fotbal frumos

Antrenor al echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, într-o conferință de presă, că își dorește ca jucătorii săi să arate un fotbal frumos în partida de astăzi: „Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în fața unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui U Cluj și sper să facem o figură frumoasă”.

Căpitanul Alexandru Chipciu a făcut o analiză a adversarilor: „Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă mare din Estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puțin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viața unei echipe. Au mulți ucraineni tineri, dornici de performanță. Am văzut și la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziții, sunt foarte rapizi, cum au arătat și în meciurile amicale”.

Prima manșă a „dublei” cu Dinamo Kiev va fi arbitrată de estonianul Joonas Jaanovits, ajutat de conaționalii Aron Härsing și Silver Koiv. Al patrulea oficial este tot un eston, Kristo Külljastinen, în timp ce în camera VAR au fost delegați Aleandro Di Paolo (Italia) și Kristo Tohver (Estonia). Confruntarea de la Lublin va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și Prima Sport 1.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, „U” Cluj va da peste PAOK Salonic (Grecia), fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. În cazul unui eșec, va evolua în Conference League cu SK Brann (Norvegia).