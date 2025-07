Transferul lui Louis Munteanu, pe ultima sută de metri. Clubul care a acceptat pretențiile enorme ale clujenilor

Louis Munteanu va pleca de la CFR Cluj, patronul echipei, Ioan varga, anunțând că este o chestiune de zile până când transferul va fi parafat. Deși inițial avansase și o sumă impresionantă, de 18 milioane de euro cu tot cu bonusuri, de data aceasta șeful vicecampioanei a fost mai ponderat, nemaivorbind despre bani.

Ioan Varga a refuzat să spună numele echipei la care ar urma să ajungă atacantul de 23 de ani, dar a transmis că transferul se va rezolva în câteva zile. ”Nu o să spun clubul, pentru că așa ne-am înțeles. Sunt profesioniști și vor să îl prezinte ei, așa cum este normal. Eu cred că în câteva zile se rezolvă transferul”, a declarat Ioan Varga, pentru Prosport.

Lille e la un pas de a obține semnătura jucătorului

„Louis Munteanu îmi este foarte drag. Este ca un copil pentru mine. Are caracter, este serios, profesionist și are multă modestie. Asta pe lângă calitatea pe care o are în joc. S-a văzut imediat când a intrat (n.r. în meciul de aseară cu Paksi)”, a mai spus omul de afaceri, care a adăugat că a refuzat 4 oferte clare de transfer până acum.

Lille și Nice sunt cluburile despre care s-a vorbit că au venit cu oferte concrete pentru internaționalul tricolor. În pole-position s-ar afla prima formație, care ar fi acceptat toate propunerile părții române, în ceea ce privește suma de transfer, bonusuri și salariul jucătorului.