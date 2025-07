Gigi Becali desființează transferul-record al lui Louis Munteanu, de la CFR Cluj: „E o minciună gogonată”

CFR Cluj negociază transferul lui Louis Munteanu la o echipă din Franța și, chiar dacă tranzacția nu este finalizată, a avansat și o sumă enormă: 18 milioane de euro, record pentru Superliga.

Gigi Becali, cel care deține actualul record, de 11 milioane de euro încasați pe Dennis Man în 2021, de la Parma, nu crede că CFR Cluj poate obține o sumă așa de mare pe atacantul de 23 de ani. „Vreți să spun ce cred eu? Adevărul nu-l știu, dar spun ceea ce cred. Să nu se supere, să mă ierte. E minciună gogonată! Așa cred. Eu cred că e o minciună. Să mă ierte cei de la CFR, eu spun ce cred. Că e o minciună.

Vreți să fac diplomație? Să spun «Bravo lor!»? Nu e jucător de 18 milioane! Nu a arătat încă ceva ca să facă 18 milioane. Nu e! Cu bonusuri... Așa, cu bonusuri... Pe mine mă interesează cât ia. Așa pun bonus să iau 5 milioane dacă ia Liga Campionilor. Am pus și eu bonusuri la transferul lui Man. Dar nu le-am luat. Am încasat de la Stanciu, la Anderlecht. Am luat 10 milioane și încă unul ca bonus”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Dacă și cu parcă

Patronul FCSB a făcut turul emisiunilor sportive pe acest subiect și a completat, la PrimaSport: „Cred că ar putea lua 10 milioane. Dar 18... Asta cu bonusurile sunt altceva... Dacă Vasilică pleacă la târg, dacă Mitică pleacă nu știu unde, dacă Costică... Cred că ar putea lua 10 milioane. Eu, dacă aș fi o echipă puternică, aș da 10 milioane de euro pe el”.

În schimb, finanțatorul ardelenilor, Ioan Varga, e convins că va lua o sumă-record pe atacantul pe care l-a transferat la începutul sezonului trecut, de la Fiorentina, cu 2,3 milioane de euro: ”Este o chestiune de zile până când va pleca de la CFR Cluj, poate chiar înaintea returului cu Paksi (n.r. de joi, din Europa League). Sunt variante din Franța și Spania, dar mai degrabă spre Franța s-ar îndrepta. Cu tot cu bonusuri, suma depășește 18 milioane de euro”.

CFR Cluj a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro

Imediat după ce a auzit declarațiile lui Gigi Becali, Ioan Varga a replicat: „Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj sau unde se transferă Louis Munteanu. Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult.

Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea și mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători. La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb, domnul Becali are relațiile dânsului și se poate interesa să vadă că este adevărat”, a transmis Ioan Varga, conform fanatik.ro.