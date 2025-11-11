Traian Băsescu l-a făcut praf pe Ioan Becali. Fostul președinte l-a numit „infractor” pe impresarul de fotbaliști

Impresarul de fotbaliști Ioan Becali (73 de ani) spune că a ajuns după gratii la ordinul fostului președinte, Traian Băsescu (74 de ani).

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul (n.r. - legat de Dosarul Transferurilor), a dat ordin: „Tocaţi-i! Tocaţi-i!”.

El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu. Cei mai mulţi generali i-a făcut Băsescu. În 10 ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele”, spusese Giovanni Becali, pentru Fanatik.

Provocat de procurator, „Băse” a comentat succint pentru iAMsport.ro: „Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. (n.r. Reporter: Spune că ați dat un ordin împotriva lui...) Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”. Fostul comandat de navă a condus România în perioada 2004-2014. El a ținut în tinerețe cu Rapid, pe când era Ministru al Transporturilor, apoi a cotit-o brusc spre Steaua. Fostul șef al statului a petrecut alături de Gigi Becali, după calificarea Stelei în urma sfertului UEFA din 2006.

Mită pentru judecătoare

Condamnat la 7 ani şi 4 luni de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că i-a dat mită fostei judecătoare Geanina Terceanu pentru a da o soluţie favorabilă în „Dosarul transferurilor", Giovanni Becali a fost eliberat condiţionat și a ieșit din penitenciar în mai 2018.

Pe 3 aprilie 2012, Terceanu a pronunţat în dosarul respectiv o hotărâre de achitare faţă de toţi inculpaţii trimişi în judecată şi pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina acestora, achitare pronunţată în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. a din Codul de procedură penală din anul 1968 („fapta nu există").

Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunţa această soluţie, magistratul ar fi primit, în intervalul aprilie 2009 - mai 2012, o sumă totală de 195.000 de euro, din care 185.000 de euro de la Ioan şi Victor Becali, iar 10.000 de euro de la Cristian Borcea.

În martie 2014, inculpații din „Dosarul Transferurilor” au primit pedepse grele cu executare: Cristian Borcea şi Giovanni Becali - câte 6 ani şi 4 luni, Victor Becali - 4 ani şi 8 luni, George Copos - 3 ani şi o8 luni, Mihai Stoica - 3 ani şi 6 luni, Gigi Neţoiu şi Jean Pădureanu - câte 3 ani şi 4 luni, şi Gică Popescu - 3 ani, o lună şi 10 zile.