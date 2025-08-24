Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis Hagi

În decursul zilei de miercuri, 20 august, Ianis Hagi a devenit tată pentru prima oară. Soția sa, Elena, a dat naștere unui băiețel de nota 10, în cadrul Spitalului Clini Sanador.

Băiețelul ar urma să se numească Georgios, iar familia Hagi se pregătește deja, treptat, pentru botez. La scurt timp după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, scor final 2-2, în cadrul primei manșe din play-off-ul Europa League, Gigi Becali a vorbit despre următoarea etapă din viața de familie a mijlocașului.

Patronul campioanei României a recunoscut că nu îl va boteza pe copilul lui Ianis Hagi și a explicat care este motivul din spatele acestei decizii, pentru mulți surprinzătoare. „Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi.

Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor. Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție!", a declarat Gigi Becali, care a devenit, în 1994, finul lui Gică Hagi, fostul fotbalist fiindu-i naș la cununia cu Luminița Becali.

„O să fiu un părinte cu altă mentalitate!”

Ianis Hagi și Elena formează un cuplu de ani buni și și-au oficializat relația chiar în ziua de Crăciun, în 2023. Șapte luni mai târziu, după Euro 2024, fotbalistul și soția sa au făcut și nunta, pe Domeniul Știrbey, alături de 750 de invitați.

Ianis Hagi a mărturisit în mai multe rânduri că îşi doreşte în curând şi copii. „Nu mi-ar fi greu! O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, a declarat în trecut Ianis Hagi (26 de ani), pentru prosport.ro.