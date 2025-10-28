search
Marți, 28 Octombrie 2025
După ce l-a numit „trădător", Ioan Becali revine cu noi aprecieri la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune despre jocul Interului

Publicat:

Agentul de jucători Ioan Becali (73 de ani) a rupt legătura cu fostul său jucător, Cristi Chivu, actual antrenor al echipei italiene Inter Milano. Victor (64 de ani), fratele lui Ioan, este nașul lui Chivu.

Ioan Becali a și pierdut, nu doar a câștigat

Cearta a început de la bani. Agentul susține că a fost „țepuit” la bani: în loc de 4.000.000 de euro, a primit doar 250.000 de euro de la cel pe care l-a reprezentat.

Încearcă Cristi Chivu acum și bine face. Cu ajutorul celor din conducere, încearcă să întinerească lotul. E o echipă arsă, consumată. Caută jucători tineri. L-a luat pe Bonny, de la Parma, și l-a promovat pe Esposito, pe care l-a avut la tineret.

Inter a găsit doi jucători acum, iar la anul, în vară, mai aduce alții. Încet, încet, schimbă 'scheletul elefanților'.

Nu vedeți ce frumos joacă Inter? A jucat și cu Inzaghi, iar acum joacă și cu Chivu. Ce frumos! Sunt aceeași jucători, în afară de ăștia doi pe care i-a adus Chivu.

Echipa și-a atins apogeul cu finala Champions League. De asta a și plecat Inzaghi, pentru că a pierdut”, a declarat Giovanni Becali, conform Fanatik.

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale