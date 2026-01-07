Fostul campion olimpic Ryan Lochte și-a vândut medalii de aur la licitație: „Aș minți dacă aș spune că am fost un soț bun”

Fostul înotător ameican Ryan Lochte (41 de ani) a câștigat aproape 400.000 de dolari de pe urma licitației a trei medalii de aur olimpice scoase la vânzare acum două săptămâni. Cel mai mare preț i-a revenit pentru medalia câștigată la ștafeta 4x200 stil liber de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008: 183.000 de dolari, urmată medalia de la ștafeta 4x200 stil liber de la Rio 2016 (122.000 de dolari) și cea de la ștafeta de la Atena 2004 (88.520 de dolari).

În urmă cu două săptămâni, american a explicat pe Instagram motivele acestei alegeri: un răspuns adresat fostei sale soții, Kayla Reid, și terapiei care îl conduce într-o „călătorie transformatoare ce mă ajută să descopăr aspecte ale mele pe care le-am trecut cu vederea anterior. Fac un efort uriaș să mă separ de trecut, pentru că am mers cu adevărat mai departe. Îmi pare profund rău că am provocat dezamăgire oamenilor din viața mea, inclusiv mamei copiilor mei. Aș minți dacă aș spune că am fost un soț bun, dar nu am fost. Sunt dedicat să lucrez cu mine în fiecare zi”.

Prețul de pornire a fost 20.000 de dolari

Lochte, care anterior oferise trei medalii de argint și trei de bronz în 2022, a adăugat: „Nu am înotat niciodată pentru medalii de aur. Pasiunea mea a fost întotdeauna să fiu unul dintre cei mai buni înotători din lume. Acele medalii au fost doar cireașa de pe tort într-o călătorie incredibilă. Cu 90 de medalii internaționale, inclusiv Campionate Olimpice, Mondiale, Pan Pacific și Pan Americane, am avut norocul să realizez mai mult decât orice alt înotător. Dar ceea ce contează cel mai mult pentru mine este ceea ce am făcut cu ele. Am dat medalii fanilor și copiilor din tribune, pentru că nu erau doar despre mine. Erau despre a inspira generațiile viitoare și a le ajuta să-și urmeze visele. Amintirile, munca grea și conexiunea cu voi toți sunt ceea ce îmi este cel mai drag. Vă cer înțelegerea și mila în timp ce navighez prin această situație complexă”.

Oferta de pornire a fost de 20.000 de dolari, iar prețurile au crescut în ultimele 24 de ore. Anterior, el a oferit medalii non-olimpice fanilor, de-a lungul carierei sale. „Medaliile mele olimpice sunt amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața, dar acum vreau ca ele să facă mai mult decât să stea pe un raft. Le dau mai departe pentru a-i putea inspira și face puternici pe ceilalți. Dacă aceste medalii pot oferi cuiva speranță, îi pot alimenta visele sau îl pot ajuta să-și atingă întregul potențial, atunci acesta este cel mai bun mod în care pot oferi înapoi”.

Și sportivul român David Popovici și-a scos la licitație anumite medalii în scop nobil.