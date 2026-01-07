Fostul președinte brazilian Bolsonaro s-a rănit în celulă după ce a căzut din pat în timp ce dormea. Avocații săi cer un transfer la spital

Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, condamnat cu privire la o tentativă de dragoste de stat, a căzut în celulă şi a suferit ”răni uşoare”.

El ”a primit îngrijiri medicale după ce a informat echipa de gardă că a căzut în timpul nopții”, a anunțat într-un comunicat poliția federală.

Medicul poliției ”a constatat răni ușoare și nu a considerat necesar un transfer la spital, recomandând doar o plasare sub observație”, precizează poliția, scrie News.

Avocații fostului președinte (2019-2022) au cerut însă Curții Supreme un transfer la un spital din Brasilia în vederea unei examinări, invocând un ”risc concret și imediat” cu privire la ”suspiciuni” de traumatism cranian.

Marți, soția lui Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, a scris pe Instagram că, ”în timpul nopții (de luni spre marți), în timp ce dormea, a avut o criză, a căzut și a lovit cu capul de o mobilă”.

Fostul lider al extremei drepte a fost spitalizat, la sfârşitul decembrie, timp de peste o săptămână, după ce a fost operat în ziua de Crăciun de o hernie inghinală.

El sa întors în închisoare la 1 ianuarie.

Jair Bolsonaro este încarcerat de sfârşitul lui noiembrie.

Curtea Supremă a respins atunci o cerere a apărării sale de a-și ispăși pedeapsa la domiciliu, care a invocat un ”risc concret de agravare bruscă” a stării sănătății în cazul în care se întoarce în închisoare.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, suferă de sechele în urma unui atac din 2018, când a fost înjunghiat în abdomen în timpul unei băi de mulțime în tmpul campaniei electorale.

El a fost supus de atunci mai multor operații chirurgicale grele.

În septembrie, Curtea Supremă a celei mai mari țări din America Latină la găsit vinovat de fapt că a conspirat cu scopul de a rămâne la putere ”în mod autoritarist”, după ce a fost înfrânt în alegerile din 2022 de către fostul preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro - ineligibil deja, înainte de proces - a negat mereu orice plan al unei lovituri de stat și a acuzat o ” persecuție politică”.

El și-a exprimat susținerea , din celulă, față de fiul său Flavio Bolsonaro, care și-a anunțat candidatura în alegerile prezidenţiale în octombrie.

Flavio Bolsonaro l-ar putea înfrunta pe Lula, care nu face un mister din faptul că intenționează să candideze la un mandat la patrulea.