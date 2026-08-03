Lucian Mîndruță neagă că ar fi consiliat-o pe Diana Buzoianu: „De 10 ani nu am avut contract cu niciun politician”

Realizatorul Digi FM, Lucian Mîndruță, respinge informațiile potrivit cărora ar fi consiliat-o sau ar fi făcut training de comunicare pentru Diana Buzoianu. Acesta a subliniat că, în ultimii zece ani, nu a avut niciun contract cu vreun politician.

Controversa a apărut după un articol publicat de HotNews, care susținea că, în timpul unui live realizat pe Facebook în seara de 22 iunie, după votul din Parlament privind învestirea Guvernului Adrian Veștea, Lucian Mîndruță ar fi afirmat că apreciază discursul Dianei Buzoianu independent de faptul că ar fi făcut training cu aceasta.

Ulterior, publicația a revenit asupra informației și a precizat că, după reverificarea înregistrării disponibile pe YouTube, o astfel de afirmație nu apare nicăieri în materialul video.

Mîndruță: „Nu am consiliat-o pe Diana Buzoianu”

Într-o discuție cu publicația respectivă, Lucian Mîndruță a negat categoric orice colaborare contractuală cu Diana Buzoianu.

„Nu am consiliat-o pe Diana Buzoianu. De 10 ani nu am avut contract cu niciun politician. Doar un exemplu de cum acționez: am fost invitat la o acțiune a unei entități care aparține de Primăria Timișoara. Au vrut să-mi plătească deplasarea și i-am refuzat, mă duc pe banii mei. Nu lucrez pe bani publici”, a declarat jurnalistul.

Acesta a explicat că a apreciat discursul susținut de Diana Buzoianu în Parlament, însă a subliniat că acest lucru nu are nicio legătură cu o colaborare profesională.

„Îmi amintesc că am spus ceva de genul: remarc asta independent de statutul de om care lucrează în comunicare. Dar nu am spus că am lucrat pentru ea. Asta nu este adevărat. Am cunoscut-o pe Diana Buzoianu în urmă cu o lună. Ea mi-a și semnalat că circulă faptul că eu am făcut training cu ea. Nu este adevărat”, a afirmat Mîndruță.

Jurnalistul a precizat că, de-a lungul timpului, s-a întâlnit cu mai mulți politicieni și le-a oferit ocazional sfaturi, însă fără să existe contracte. „Că m-am mai întâlnit cu unii dintre ei, dintre politicieni, și le-am dat sfaturi, asta e altceva. Dar nu iau bani de la ei”, a adăugat acesta.

Subiectul a revenit în atenția publică după ce Lucian Mîndruță a publicat, pe 31 iulie, un mesaj pe Facebook în care îi îndemna pe români să reducă, voluntar, consumul de energie electrică în orele de seară, ca gest de solidaritate. Postarea a stârnit sute de reacții și comentarii critice.

Ulterior, jurnalistul a revenit cu o nouă postare, în care a explicat că inițiativa i-a aparținut în totalitate și că nu a fost îndemnat de nimeni să transmită acel mesaj.

„Acum două zile am pus o postare cu un mic apel la solidaritate în privința consumului de curent seara. Nu m-a rugat nimeni s-o fac, pur și simplu am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții”, a scris Mîndruță.

Acesta a afirmat că mesajul său a fost urmat de sute de comentarii ostile. „Au urmat sute de comentarii, în esență cu același mesaj: «Du-te naibii, consumăm cât vrem, numai să-ți facem în ciudă!». Practic, oamenii (ok, și boții) au dus ura lor împotriva guvernului până la anularea completă a vreunei preocupări pentru interesul comun. Acum stau și mă întreb cum ar fi, Doamne ferește, să dea peste noi vreun cutremur și un «soroșist» aflat întâmplător la guvernare să ceară bravilor și mândrilor patrioți să dea o mână de ajutor la căutarea oamenilor de sub dărâmături. «Să iasă singuri, nu e treaba mea!» va fi, probabil, strigătul lor de luptă”, a transmis Lucian Mîndruță.

Ce a spus Mîndruță în live-ul din Parlament

Verificarea înregistrării video din 22 iunie a arătat că Lucian Mîndruță a apreciat prestația Dianei Buzoianu din Parlament, însă nu a făcut nicio declarație despre o presupusă colaborare profesională cu aceasta.

„Bun și proaspăt! Cu unele ezitări, dar bun, bun! Cel mai viu discurs de astăzi”, a spus jurnalistul despre intervenția deputatei.

Totodată, acesta a realizat și un clasament al celor mai buni vorbitori din dezbaterea parlamentară.

„Singurii onorabili, mențiune notabilă, numărul 1, după părerea mea, ca speakeri în seara asta, doamna Buzoianu de la USR. Pe locul 2, Petrișor Peiu de la AUR. Fără foaie, foarte logic, coerent. Și, pe locul 3, Irinel Darău, tot de la USR”, a mai spus Mîndruță.