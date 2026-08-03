Franța înăsprește controlul investițiilor străine în sectoarele strategice

Guvernul Franței a introdus noi reguli privind investițiile străine în companiile considerate strategice, extinzând controlul statului asupra achizițiilor realizate de investitori din afara Uniunii Europene. Măsura vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea economică și de protejarea activelor considerate esențiale pentru interesele naționale.

Anunțul a fost făcut de premierul francez Sébastien Lecornu, care a afirmat că, într-un context marcat de tensiuni geopolitice crescute, autoritățile își consolidează mecanismele de supraveghere a investițiilor în domenii sensibile.

„Responsabilitatea noastră este dublă: să sprijinim dezvoltarea companiilor franceze și, în același timp, să protejăm interesele strategice ale Franței”, a transmis premierul.

Pragul de control este redus la 10%

Noile reguli prevăd că orice investitor din afara Uniunii Europene care intenționează să achiziționeze cel puțin 10% din acțiunile unei companii franceze listate pe o bursă din afara UE și care activează într-un sector strategic va avea nevoie de autorizarea prealabilă a statului.

Anterior, această obligație se aplica doar în cazul achizițiilor care depășeau pragul de 25%.

Sectoarele vizate includ apărarea, infrastructurile critice, energia, telecomunicațiile și tehnologiile avansate, domenii considerate esențiale pentru securitatea și autonomia economică a Franței.

Decizia urmează recomandările unui raport parlamentar

Modificarea legislației vine după publicarea unui raport elaborat la solicitarea premierului de trei parlamentari din coaliția de guvernare. Documentul recomandă o „schimbare radicală de abordare” în domeniul securității economice și solicită autorităților să adopte o strategie mai amplă pentru protejarea activelor strategice.

Raportul subliniază necesitatea consolidării lanțurilor critice de aprovizionare, reducerii dependențelor externe și întăririi suveranității tehnologice a Franței, într-un context internațional caracterizat de competiție economică și riscuri geopolitice tot mai mari.

Procedură accelerată pentru a limita impactul asupra companiilor

Pentru a evita întârzieri semnificative în atragerea capitalului, guvernul francez a introdus o procedură rapidă de analiză.

Investitorii vor trebui să notifice tranzacția Direcției Generale a Trezoreriei, iar Ministerul Economiei va avea la dispoziție zece zile pentru a decide dacă investiția necesită o analiză aprofundată.

Executivul susține că obiectivul noilor reguli este prevenirea achizițiilor oportuniste ale unor active strategice de către investitori din afara Uniunii Europene, fără a afecta în mod inutil capacitatea companiilor franceze de a atrage finanțare.

Tendință tot mai răspândită în Europa

Franța se alătură astfel altor state europene, precum Germania și Spania, care aplică deja mecanisme similare de control pentru investițiile străine în sectoare considerate sensibile.

Autoritățile franceze consideră că simpla protejare a companiilor nu este suficientă, fiind necesar un echilibru între deschiderea către investiții și apărarea intereselor strategice ale statului. În același timp, oficialii subliniază că firmele franceze trebuie să continue să aibă acces la capital pentru a-și susține dezvoltarea și competitivitatea pe plan internațional.