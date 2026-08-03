 Zelenski anunță schimbări în conducerea instituțiilor de securitate: Rustem Umerov va prelua șefia Serviciului de Informații Externe, iar Igor Klimenko va conduce Consiliul Național de Securitate | adevarul.ro
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Zelenski anunță schimbări în conducerea instituțiilor de securitate: Rustem Umerov va prelua șefia Serviciului de Informații Externe, iar Igor Klimenko va conduce Consiliul Național de Securitate

Război în Ucraina
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat o serie de schimbări la vârful instituțiilor responsabile de securitatea națională. Potrivit acestuia, Rustem Umerov va fi numit director al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, iar Igor Klimenko va deveni noul secretar al Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (NSDC). Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii ambasadorilor Ucrainei de la Kiev.

Rustem Umerov va conduce serviciul de informații externe al Ucrainei/FOTO:EPA/EFE
Rustem Umerov va conduce serviciul de informații externe al Ucrainei/FOTO:EPA/EFE

Umerov va coordona în continuare diplomația și negocierile internaționale

Zelenski a explicat că noua funcție îi va permite lui Umerov să continue coordonarea unor dosare-cheie pentru Ucraina, inclusiv relațiile cu Statele Unite și alți parteneri occidentali, cooperarea în domeniul apărării și negocierile privind încheierea războiului.

„Pentru a avea mai multe posibilități de a gestiona simultan diplomația, apărarea, dialogul cu Statele Unite și ceilalți parteneri, precum și negocierile privind încetarea războiului, Rustem Umerov va fi numit director al Serviciului de Informații Externe”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, Umerov va continua să coordoneze și dezvoltarea programelor dedicate sistemelor fără pilot. Autoritățile ucrainene au semnat deja nouă acorduri privind producția și cooperarea în domeniul dronelor, în timp ce alte 15 documente se află în faza de negociere. Aceste proiecte, alături de dialogul cu Washingtonul și activitatea diplomatică aferentă, vor rămâne în responsabilitatea sa.

Igor Klimenko preia conducerea Consiliului Național de Securitate

Numirea lui Igor Klimenko la conducerea Consiliului Național pentru Securitate și Apărare fusese anunțată de Zelenski încă din 17 iulie, când președintele a precizat că decretul era în pregătire.

Șeful statului a afirmat că principalele atribuții ale noului secretar al NSDC vor fi coordonarea politicilor de apărare, monitorizarea implementării deciziilor strategice și coordonarea activității industriei de apărare.

Până acum, Zelenski nu anunțase oficial ce funcție urma să ocupe Rustem Umerov după reorganizarea instituțiilor de securitate.

Cine este Igor Klimenko

În vârstă de 53 de ani, Igor Klimenko a condus Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei din februarie 2023, după moartea ministrului Denis Monastîrski într-un accident de elicopter.

Anterior, el a ocupat mai multe funcții în cadrul Ministerului de Interne și a fost șef al Poliției Naționale a Ucrainei înainte de a deveni ministru.

Klimenko și-a încheiat mandatul la conducerea Ministerului de Interne odată cu remanierea guvernamentală din iulie 2026. La acel moment, presa ucraineană îl menționa printre potențialii candidați pentru funcția de ministru al Apărării, însă această numire nu s-a concretizat.

În primăvara anului 2026 au apărut, de asemenea, speculații privind o posibilă demisie a sa, după un incident armat produs la Kiev, care a generat critici la adresa intervenției forțelor de ordine și un amplu ecou în spațiul public.

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