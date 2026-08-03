 O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști pe coasta Mării Negre din regiunea Krasnodar. Incidentul s-a soldat cu cel puțin patru morți și 13 răniți | adevarul.ro
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Video O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști pe coasta Mării Negre din regiunea Krasnodar. Incidentul s-a soldat cu cel puțin patru morți și 13 răniți

Război în Ucraina
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Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte 13 au fost rănite după un incident produs în stațiunea Arkhipo-Osipovka, în apropiere de Gelendjik, pe litoralul Mării Negre, potrivit autorităților din regiunea rusă Krasnodar.

Plaja din stațiunea Arkhipo-Osipovka de pe coasta rusă a Mării Negre/FOTO:X
Plaja din stațiunea Arkhipo-Osipovka de pe coasta rusă a Mării Negre/FOTO:X

Oficialii ruși afirmă că victimele au rezultat în urma unui atac cu dronă, în timp ce imagini distribuite pe rețelele sociale par să surprindă momentul în care sistemele de apărare antiaeriană deschid focul asupra unei ținte aeriene deasupra zonei.

Explozia a avut loc în apropierea unei plaje

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că drona a vizat o instalație civilă și că în urma incidentului au fost ucise patru persoane, printre care un copil.

Alte 13 persoane au fost rănite, inclusiv copii, potrivit bilanțului comunicat de autoritățile regionale.

Mai multe echipaje de ambulanță și specialiști în medicină de urgență au fost mobilizați la locul incidentului, iar răniții au fost transportați la spitale din regiune.

Martorii spun că au auzit focuri înainte de explozie

Potrivit relatărilor martorilor publicate de presa rusă și pe rețelele sociale, înaintea exploziei s-au auzit focuri de armă trase asupra dronei.

Înregistrările video distribuite online par să arate persoane care se adăpostesc sau părăsesc plaja după producerea exploziei. Aceste imagini nu au fost verificate independent.

Unele publicații locale relatează că sirenele de avertizare nu ar fi fost activate înainte de incident. Autoritățile nu au comentat aceste afirmații.

Ținta atacului nu este clară

Autoritățile ruse susțin că drona a provocat victime într-o zonă frecventată de turiști, însă nu au precizat dacă plaja reprezenta ținta atacului.

Mai multe publicații ruse au avansat ipoteza că obiectivul vizat ar fi putut fi baza de odihnă „Rassvet”, situată în apropiere. Potrivit acestor relatări, complexul aparține companiei NPO Mașinostroenia, una dintre principalele întreprinderi din industria rusă de rachete.

Nu există, însă, o confirmare independentă că această instalație a fost ținta atacului și nici autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone între Rusia și Ucraina, care au vizat în ultimele luni atât infrastructură militară și industrială, cât și alte obiective aflate în apropierea zonelor locuite.

În numeroase cazuri, nu poate fi stabilit în mod independent dacă victimele au fost provocate de impactul direct al dronelor, de interceptarea acestora de către apărarea antiaeriană sau de căderea resturilor rezultate în urma interceptării.

Circumstanțele exacte ale incidentului de la Arkhipo-Osipovka rămân în curs de investigare.

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