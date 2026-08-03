 Maratonistul Daniel do Nascimento, găsit în viață după 44 de zile de la dispariție. Mărturisirea tulburătoare a mamei sale | adevarul.ro
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Maratonistul Daniel do Nascimento, găsit în viață după 44 de zile de la dispariție. Mărturisirea tulburătoare a mamei sale

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Daniel do Nascimento, deținătorul recordului sud-american și brazilian la maraton, a fost găsit în viață în Brazilia, la 44 de zile după ce dispăruse fără urmă din locuința familiei sale din statul São Paulo. Sportivul, în vârstă de 28 de ani, nu mai concurează din 2024, când a primit o suspendare de cinci ani pentru dopaj.

Do Nascimento a fost găsit teafăr. FOTO captură Canal Olimpico do Brasil / YouTube Time Brasil TV
Do Nascimento a fost găsit teafăr. FOTO captură Canal Olimpico do Brasil / YouTube Time Brasil TV

Potrivit presei braziliene, Daniel do Nascimento a fost identificat sâmbătă pe o stradă din cartierul Belenzinho, din estul metropolei São Paulo, de un trecător care a alertat Garda Civilă Metropolitană, potrivit Marathon Handbook.

Polițiștii i-au confirmat identitatea și au precizat că sportivul părea să fie într-o stare fizică bună. Ulterior, acesta a fost dus la o secție de poliție din districtul Tatuapé, unde s-a întâlnit cu familia sa.

Fostul sportiv fusese văzut ultima dată pe 19 iunie, când a plecat de la domiciliul său din Paraguaçu Paulista, având asupra sa doar un rucsac negru. Familia a anunțat oficial dispariția pe 27 iulie, iar Confederația Braziliană de Atletism a lansat un apel către comunitatea alergătorilor pentru sprijin în găsirea acestuia.

Daniel do Nascimento rămâne unul dintre cei mai valoroși maratoniști ai Braziliei. În aprilie 2022, a stabilit la Maratonul de la Seul timpul de 2:04:51, performanță care reprezintă și astăzi recordul Americii de Sud și al Braziliei.

Suspendat cinci ani pentru dopaj

Cariera sa a fost însă întreruptă în 2024, după ce Athletics Integrity Unit (AIU) l-a suspendat pentru cinci ani. Potrivit organismului antidoping, probe recoltate în timpul unor antrenamente desfășurate la Rio de Janeiro în 2023 au indicat prezența unor substanțe interzise, inclusiv steroizi anabolizanți. Suspendarea îl face ineligibil pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și este valabilă până în iulie 2029.

În decizia sa, AIU a menționat și dificultățile întâmpinate în comunicarea cu atletul în ultimii ani. Managerul acestuia a invocat probleme de sănătate mintală și a solicitat în repetate rânduri amânări ale termenelor procedurale. Ulterior, oficialii antidoping au susținut că au reușit să ia legătura cu sportivul doar prin intermediul soției sale.

Mama atletului, Valdirene Ferreira, a declarat anterior că fiul său a traversat o perioadă dificilă după încheierea carierei sportive și locuia împreună cu ea.

Potrivit mărturisirilor acesteia, fostul maratonist continua să alerge pe cont propriu și încerca să își păstreze rutina de antrenament:

„Făcea niște antrenamente pe ascuns, în mijlocul câmpului de trestie de zahăr. Cred că i-a lipsit cu adevărat rutina unui atlet."

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre locul în care s-a aflat Daniel do Nascimento în perioada dispariției și nici despre motivele pentru care a părăsit locuința familiei sale.

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