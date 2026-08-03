Premiile „Din inimă pentru viitor”. Fundația Inovații Sociale Regina Maria a dat startul înscrierilor

Fundația Inovații Sociale Regina Maria a dat startul înscrierilor pentru Premiile „Din inimă pentru viitor”, noua componentă a celei de-a XIII-a ediții a Galei sale caritabile anuale, care va avea loc pe 14 octombrie 2026, la București.

Până la 31 august 2026, ora ora 23:59, companii, organizații și persoane care au contribuit la îmbunătățirea vieții comunităților vulnerabile din România pot fi nominalizate pentru una dintre distincțiile acordate în cadrul galei. Potrivit organizatorilor, nu este necesară o colaborare anterioară cu Fundația, iar criteriul principal de evaluare îl reprezintă impactul concret al proiectelor, nu dimensiunea bugetelor: „Contează schimbarea produsă în viața beneficiarilor și capacitatea de a o demonstra”.

„Într-un context în care finanțarea proiectelor sociale devine tot mai dificilă, iar sustenabilitatea intră ferm pe agenda strategică a companiilor, Fundația propune un cadru comun de recunoaștere și de măsurare a impactului. Este un demers construit pentru profesioniștii din comunicare, CSR, marketing, resurse umane și dezvoltare comunitară, precum și pentru persoanele care decid direcția implicării sociale a companiilor lor”, se arată într-un comunicat al Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

După 12 ediții dedicate mobilizării de resurse pentru programele sociale, medicale și educaționale ale Fundației Inovatii Sociale Regina Maria, Gala „Din inimă pentru viitor” își păstrează misiunea caritabilă și deschide, în același timp, un nou capitol: acela al recunoașterii publice a organizațiilor și oamenilor care construiesc, prin consecvență și implicare, o societate mai incluzivă, mai echitabilă și mai sustenabilă.

„Timp de 11 ediții, Gala a fost în primul rând un eveniment de strângere de fonduri și de mulțumire adresată sponsorilor și donatorilor Fundației. Anul acesta ne întoarcem la un format mai restrâns, în care ne dorim să aducem împreună aproximativ 130–150 de oameni care fac diferența. Dar, de această dată, nu vrem doar să strângem fonduri și să celebrăm. Venim după câțiva ani grei pentru sectorul nonprofit, în care proiectele sociale sunt din ce în ce mai dificil de finanțat. Este un moment în care trebuie să vorbim mai mult despre exemplele pozitive din societate, să le aplaudăm și să le oferim vizibilitate. Avem nevoie de modele și de confirmarea că binele produce bine, dar și că schimbarea nu se construiește fără efort și continuitate”, spune Cristiana Mateoiu, director executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

Sunt premiate faptele, nu dimensiunea bugetelor

Premiile Din inimă pentru viitor nu urmăresc amploarea bugetelor sau vizibilitatea campaniilor de comunicare, „ci impactul concret produs în viața oamenilor: un copil care continuă să meargă la școală, un pacient care primește la timp un diagnostic sau mun tratament, o familie care iese din izolare ori o comunitate care devine mai puternică și mai autonomă”.

Potrivit Fundației Inovații Sociale Regina Maria, această perspectivă deschide participarea și companiilor aflate la început de drum în implicarea socială, nu doar celor cu bugete mari.

Dincolo de ceremonia de premiere, Gala include un spațiu de dialog dedicat colaborării dintre mediul de afaceri și sectorul nonprofit, în care vor fi discutate noi modele de parteneriat, măsurarea impactului social și contribuția organizațiilor nonprofit la atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe pilonul S și ESG ale companiilor.

Nominalizarea și evaluarea proiectelor se realizează pe baza unei metodologii proprii, inspirate de Community Index - The Azores Sustainability & CSR Services și de Better Business Alliance Romania, organizație care contribuie la dezvoltarea comunității B Corp în România.

GALERIE FOTO Cum arătau tableta şi smartphone-ul sau Facebook şi Twitter în urmă cu zeci de ani sub formă de concept

„Ne-am întrebat, la început, dacă suntem noi cei care ar trebui să îi aducă în prim-plan pe cei pe care îi admirăm. Răspunsul a venit firesc. Din poziția unui ONG care lucrează de 15 ani direct în comunități și încearcă zilnic să atenueze nedreptățile sociale, știm cât de important este să ai alături parteneri care înțeleg, care rămân și care se implică. Știm cum se vede această luptă de pe frontul dur al acțiunilor sociale. Tocmai de aceea credem că aceste companii, organizații și persoane pot deveni surse de inspirație și de încurajare pentru întreaga societate”, adaugă Cristiana Mateoiu.

Categorii dedicate educației, sănătății, inovației și comunităților

Premiile vor recunoaște inițiative din patru domenii principale:

● Educație - proiecte care reduc inegalitățile de acces la educație, combat abandonul școlar și creează oportunități reale de dezvoltare pentru copii și tineri sau duc campanii de constientizare despre importanta educatiei in comunitatile cele mai izolate

● Sănătate - inițiative care facilitează accesul persoanelor vulnerabile la prevenție, consultații, investigații, diagnostic, tratament sau sprijin pentru sănătatea mintală, infiinteaza, renoveaza sau doteaza centre sau unitati medicale

● Inovație socială - soluții și modele noi care răspund mai eficient problemelor sociale, valorifică expertiza din mediul privat și pot fi replicate prin colaborarea dintre companii, ONG-uri, comunități și mediul academic.

● Integrare și comunitate - proiecte care reduc izolarea, susțin integrarea socială și profesională, dezvoltă autonomia beneficiarilor și consolidează comunitățile prin colaborare și implicare directă.

Gala include și premiile speciale Partenerul Anului, pentru companiile care au construit parteneriate constante și relevante pe termen mediu sau lung, și Noul Venit, dedicat companiilor aflate în primii doi ani de implicare socială reală.

La nivel individual, Ambasadorul Faptelor Bune aduce în lumină oamenii din spatele inițiativelor, iar Premiul Regina Maria recunoaște o persoană sau o organizație a cărei viziune, generozitate și contribuție reflectă valorile Fundației.

„Cred că este un moment potrivit să definim o nouă cale de a face bine împreună - ONG-uri și companii -, mai strategic, mai documentat și cu rezultate pe termen lung. ONG-urile pot fi un partener de valoare, inclusiv în îndeplinirea obiectivelor ESG ale companiilor”, explică directorul executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria

Calendarul competiției

Înscrieri: 31 iulie - 31 august 2026, ora 23:59.

Validarea nominalizărilor: 1-15 septembrie 2026.

Anunțarea câștigătorilor: 14 octombrie 2026

Nominalizări și regulament

Nominalizările pot fi transmise prin formularul disponibil pe pagina oficială a Galei (https://forms.gle/cpERxZn6XXZodJcZ8). O persoană poate propune propria organizație, o companie, o inițiativă sau un om despre care consideră că merită adus în atenția publică.

Românca din Topul Forbes al celor mai de succes tineri din SUA. În clasamentul întocmit de revista americană se află şi actorul principal din „Star Wars”

Companiile interesate să susțină Gala sau să participe la ediția din acest an pot accesa, pe aceeași pagină, secțiunea Devino partener.

Regulamentul este disponibil AICI

Despre Fundația Inovații Sociale Regina Maria

Fundația Inovații Sociale Regina Maria dezvoltă de peste 15 ani programe medicale, educaționale și sociale pentru persoane și comunități vulnerabile din România. Prin clinicile sociale și centrele sale educaționale, Fundația facilitează accesul la servicii de sănătate, educație și sprijin pe termen lung pentru oamenii care nu beneficiază de oportunități și resurse suficiente.

Numai în 2025, Fundația a susținut peste 90.400 de investigații medicale și peste 100.100 de ore de educație. În 2026, Gala caritabilă anuală a Fundației ajunge la cea de-a XIII-a ediție și își extinde misiunea prin Premiile Din inimă pentru viitor.

Fundația CMU Regina Maria este o organizație independentă și nu face parte din rețeaua privată de sănătate Regina Maria (https://www.fundatiainovatiisociale.ro).