Tragedie la Metaloglobus! Tatăl unui jucător din lotul bucureștenilor a murit în parcarea stadionului din Galați, după meciul cu Oțelul

Partida dintre Oțelul Galți și Metaloglobus s-a încheiat cu o remiză, scor final 2-2, în cadrul celei de-a șaptea etapă din play-out-ul campionatului intern.

La finalul partidei, lotul bucureștenilor a trăit un șoc, după ce unul dintre fotbaliști și-a pierdut tatăl subit.

Tatăl lui Dragoș Huiban a suferit un infarct și s-a stins chiar în parcarea stadionului din Galați. La fața locului a sosit, de urgență, un echipaj medical. Medicii au încercat timp de 40 de minute să-l readucă la viață pe tatăl lui Huiban, exercitând neoprit manevre de resuscitare. Bărbatul s-a stins, în cele din urmă, decesul fiind confirmat.

Conform prosport.ro, Dragoș Huiban nu a mai făcut deplasarea spre București alături de lotul celor de la Metaloglobus, rămânând în Galați, acolo unde s-a petrecut tragedia.